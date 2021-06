Spielkultur: Cliff Bleszinski arbeitet an neuer Spielemarke

NEWS: I'm officially collaborating with @alexdecampi and @sandy_jarrell on a new IP.



That's all I can say for now.



They're both fantastic to work with!



— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) June 22, 2021

Nach den beiden kommerziellen Flops Lawbreakers (2017) und Radical Heights (2018), die schließlich das Ende für sein eigenes Spielestudios Boss Key Productions zur Folge hatten, wagt Cliff Bleszinski jetzt einen neuen Anlauf: Wie der Designer auf Twitter bekannt gibt, arbeitet er derzeit an einer neuen (Spiele-)Marke und hat sich bereits wertvolle Unterstützung gesichert. An dem Projekt wirken nach seinen Angaben die Autorin Alex de Campi und der Künstler Sandy Jarrell mit, die beide vor allem im Comic-Bereich aktiv sind.Bleszinski, der auch unter den Namen CliffyB bekannt ist, war lange Zeit ein prominentes Gesicht von Epic Games und neben seiner Mitarbeit an Unreal und Unreal Tournament vor allem für die Erschaffung der Shooter-Reihe Gears of War bekannt, um die sich mittlerweile The Coalition als Teil der Xbox Game Studios kümmert.Letztes aktuelles Video: Tomb Raider im Wandel der Zeit