Spielkultur: Draknek veröffentlicht drei Rätselklassiker für Switch

Über 100 Level bewusstseinsverändernde Molekülbildung

Ein wunderschöner Original-Soundtrack von Allison Walker

Keine Chemiekenntnisse erforderlich!"

Ein entspannendes Puzzle-Abenteuer, das du in deinem eigenen Tempo bewältigen kannst

Liebenswert einfache Grafik des Künstlers Benjamin Davis

Umarme jeden Schneemann, den du baust <3"

Unter dem klaren und intuitiven Design verbirgt sich eine fiese Herausforderung

Erkunde ein verzweigtes Netzwerk aus Puzzles, die über die Galaxie verteilt sind

Stundenlang frustrierender Spaß!"

Am 2. September 2021 hat Indie-Studio und -Publisher Draknek & Friends ( A Monster's Expedition Bonfire Peaks ) die drei Puzzlespiele Sokobond A Good Snowman is Hard to Build und Cosmic Express für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird bis zum 15. September auf alle drei Titel ein Launch-Rabatt von jeweils 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (5,73 Euro statt 8,19 Euro). Die PC-Fassungen wurden auf Steam allesamt "sehr positiv" bewertet. Es folgen Spielbeschreibungen des Herstellers:"Sokobond ist ein elegant gestaltetes Puzzlespiel über Chemie:"A Good Snowman is Hard to Build ist ein bezauberndes Puzzlespiel, in dem es darum geht, ein Monster zu sein und Freunde aus Schnee zu finden:"Cosmic Express ist ein erbauliches und zugleich kniffliges Puzzlespiel, das die Spieler herausfordert, die Zugstrecke für die heikelste Weltraumkolonie des Universums zu planen: