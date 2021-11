Spielkultur: Fan-Projekt bringt den Online-Treffpunkt zurück

Sechs Jahre nachdem die Server von PlayStation Home heruntergefahren wurden, möchte ein Fan-Projekt die Social-Plattform wiederbeleben . Dahinter steckt das Team von Destination Home, das bereits eine Offline-Variante von PlayStation Home für Emulatoren oder gemoddete PS3-Konsolen veröffentlicht hatte. Gemeinsam mit der Fangruppe von PlayStation Online Network Emulated (PSONE) soll der Online-Treffpunkt nun aber auch wieder als Mehrspieler-Erfahrung an den Start gehen.Wie damals können Spieler öffentlichen und privaten Räumen beitreten. Treffpunkte sind das Hub, die Bowling Alley oder der Playground. Auch das eigene Apartment kann wieder nach eigenen Wünschen eingerichtet werden. PlayStation Home wurde 2008 als Beta von Sony für die PlayStation 3 veröffentlicht. Im März 2015 wurde der Dienst dann – weiterhin als Beta-Version – abgeschaltet. Am Trademark hält Sony jedoch fest: Erst im Sommer 2021 wurden die Namensrechte verlängert.Anfang der Woche ist es dem Team von PSONE bereits gelungen, die Online-Server von Motorstorm zurückzubringen. Seit einiger Zeit stehen darüber hinaus Titel wie Warhawk, SOCOM Confronation, Killzone 2, Twisted Metal Black und Call All Cars zur Verfügung. In Planung sind derzeit – neben Destination Home – WipeOut HD, Resistance und Ratchet & Clank: Up Your Arsenal.