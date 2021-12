Spielkultur: Die Spielewelt trauert um Masayuki Uemura, den Schöpfer des NES und SNES

Das Nintendo Entertainment System (NES) sowie der Nachfolger Super Nintendo Entertainment System (SNES) gehören zweifellos zu den Konsolen, welche die Videospiel-Geschichte nachhaltig geprägt haben. Ihr geistiger Vater, der Japaner Masayuki Uemura, ist vor kurzem gestorben.Wie aus einem Bericht der japanischen Kollegen von Oricon News hervorgeht, ist Uemura bereits am 6. Dezember 2021 im Alter von 78 Jahren verstorben. Die genaueren Umstände zu seinem Tod sind bisher nicht bekannt. Der Japaner arbeitete in frühen Jahren zunächst für den Konzern Sharp, für den er Fotozellen-Technologie an verschiedene Unternehmen verkaufte. Zu denen gehörte unter anderem Nintendo, sein späterer Arbeitgeber. Dort angekommen werkelte er gemeinsam unter anderem mit Gunpei Yoko daran, die Fotozellen in Light-Gun-Spiele einzubauen.1981 erhielt er einen Anruf des damaligen Nintendo-Präsidenten Hirosho Yamauchi, der ihm die Aufgabe erteilte, eine Videospiele-Plattform zu entwickeln, bei der Module (Cartridges) zum Einsatz kommen sollten. Daraus entsprang einige Jahre später das Nintendo Entertainment System (in Japan auch Famicon genannt), das 1983 in Japan auf den Markt kam. Auch bei dessen Nachfolger – dem Super Nintendo Entertainment System (Super Famicon) war Uemura die treibende Kraft bei der Entwicklung. Die Gaming-Branche hat eine weitere prägende Persönlichkeit verloren.