Spielkultur: Ghostbusters: Schauspieler Ernie Hudson deutet Entwicklung eines neuen Spiels an

Nach dem erfolgreichen Kinofilm Ghostbusters Legacy, der die Fans nach dem nicht sonderlich populären Reboot mit einer rein weiblichen Truppe wieder versönlich stimmte, scheinen die Geisterjäger derzeit wieder voll im Geschäft. Und wie es aussieht, ist aktuell wohl auch ein brandneues Spiel in Entwicklung. Das hat zumindest Schauspieler Ernie Hudson bei einem Event in Texas verraten. Laut dem Transkript von Ghostbusters News werde die alte Crew zumindest in Teilen im neuen Spiel in virtueller Form zu sehen sein - er sprach davon, dass er und mindestens noch Dan Aykroyd involviert seien. Zu welcher Zeit das Projekt spielen wird, hat Ernie Hudson allerdings nicht genauer erzählt.Bereits vor einiger Zeit machten Gerüchte die Runde, dass das Entwicklerteam von Illfonic an einem Ghostbusters-Titel arbeiten soll. In der Vergangenheit war das Studio für Spiele wie Friday the 13th: The Game und Predator: Hunting Grounds verantwortlich. Bei beiden Titeln lag der Fokus auf dem asymmetrischen Multiplayer-Modus. Sollte es sich bei dem angedeuteten Projekt von Ernie Hudson um das Spiel von Illfonic handeln, könnte es sich somit auch hier um ein Multiplayer-Projekt handeln.