Spielkultur: Sonic the Hedgehog: Der rasende Igel bekommt ein eigenes Lego-Set

Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur) Screenshot - Spielkultur (Spielkultur)

Alter – 18+

Maße: Höhe: 17cm, Breite: 36cm, Tiefe: 6cm

1.125 Teile

Das neueste LEGO x SEGA Set enthält:

- Minifiguren - eine aktualisierte Version von Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman und der Phantom Ruby

- 10er Ring-Box

- Modularer Aufbau, der mit anderen Sets verknüpft werden kann

- Minifiguren - eine aktualisierte Version von Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman und der Phantom Ruby - 10er Ring-Box - Modularer Aufbau, der mit anderen Sets verknüpft werden kann Interaktive Elemente und Easter-Eggs wie z.B.:

- Ein Technik-Hebel auf dem Feder-Modul um Sonic und seine Freunde in die Luft zu katapultieren

- Dr. Eggman kann in den Egg Robot gesetzt werden

- Genau wie im Spiel kann man einen Edelstein als Belohnung ergattern während man das Set aufbaut

- Auch TV-Bildschirme für Super-Speed und Schutzschilde sind mit dabei

- Ein Technik-Hebel auf dem Feder-Modul um Sonic und seine Freunde in die Luft zu katapultieren - Dr. Eggman kann in den Egg Robot gesetzt werden - Genau wie im Spiel kann man einen Edelstein als Belohnung ergattern während man das Set aufbaut - Auch TV-Bildschirme für Super-Speed und Schutzschilde sind mit dabei Preis: €69.99

Nintendos Klepmner-Ikone Super Mario wurde bereits in Bauklotz-Form veröffentlicht - und lässt sogar interaktives Münzensammeln zu. So weit geht es mit Segas Vorzeige-Igel Sonic nicht ganz. Doch das frisch angekündigte über 1.000 Teile starke Set Lego Sonic The Hedgehog Green Hill Zone ist dennoch ein Hingucker.Und man muss auch nicht mehr lange warten, bis das Set erhältlich ist: Sonic, seine Freunde und natürlich auch sein Widersacher Dr. Eggman werden ab dem 1. Januar 2022 durch das seit Mega-Drive-Zeiten bekannte Level rasen, welches das Resultat der Lego Ideas Plattform ist, einer LEGO Initiative, die es Fans ermöglicht, Ideen zu teilen, über die dann die gesamte LEGO-Fangemeinde abstimmen kann. Die Einsendung von Lego-Fan Viv Grannell erreichte die erforderlichen 10.000 Stimmen, um vom LEGO-Team grünes Licht zu erhalten und in die Tat umgesetzt zu werden.Nachfolgend die von Sega und Lego veröffentlichten Produktinformationen:LEGO PRODUCT (21331)