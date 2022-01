Spielkultur: Aufgetauchte Achievement-Liste deutet Neuauflage des N64-Klassikers an

Fans von Goldeneye 007 dürfen sich zum 25. Jubiläum des Klassikers möglicherweise auf eine überarbeitete Neuauflage des seinerzeit bahnbrechenden Shooters freuen. Erst kürzlich ist im Internet eine brandneue Liste mit Achievements aufgetaucht, die auf eine Xbox-Version von Goldeneye 007 hindeutet. Bisher wurde der Titel aus dem Jahr 1997 nur für Nintendo 64 veröffentlicht. In Deutschland war das Spiel sogar lange indiziert und wurde erst im Herbst 2021 wieder von der Liste gestrichen.Die Liste der Xbox-Erfolge wurde von der Webseite True Achievements enthüllt. Insgesamt 55 Erfolge mit einem Gamerscore-Wert von 1.000 wurden hier entdeckt. Zwei unterschiedliche Accounts haben die Achievements bereits freigeschaltet. Die Konten gehören offenbar zwei Entwicklern bei Rare – dem damaligen Studio von Goldeneye 007. Bereits vor vielen Jahren befand sich eine Version für Xbox 360 in Entwicklung, die wegen Lizenzproblemen allerdings nie das Licht der Welt erblickt hat. Knapp ein Jahr ist es außerdem her, dass Gameplay-Material zum 007-Projekt aufgetaucht ist. Unter anderem hätten Spieler die Möglichkeit gehabt, auf Knopfdruck zwischen alter und neuer Grafik zu wechseln. 60 FPS und 4K waren ebenfalls Teil der eingestellten Neuauflage von Rare. Vielleicht feiert das Spiel nun aber doch sein Comeback.