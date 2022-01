Spielkultur: Ghost Story Games: Das nächste Projekt von Bioschock-Macher Ken Levine scheint in der Entwicklungs-Hölle zu stecken

Nachdem Take 2 Interactive und Studio-Chef Ken Levine (Bioshock-Serie) die Entscheidung trafen, Irrational Games aufzulösen und für das nächste Projekt der Entwickler-Ikone ein neues Team unter dem Namen Ghost Story Games auf die Beine zu stellen, blieb es weitgehend erschreckend ruhig um das Spiel. Mittlerweile sind acht Jahre ins Land gezogen, in denen nicht nur der ursprünglich vorgesehene Veröffentlichungs-Termin 2017 wieder und wieder verschoben wurde. Es gibt immer noch keinen Namen für das Projekt. Und wie einem umfangreichen Bericht auf Bloomberg zu entnehmen ist, der vom normalerweise gut informierten Branchen-Insider Jason Schreier stammt, scheint das ambitionierte Projekt in der so genannten Entwicklungshölle festzustecken.Grund dafür soll u.a. die von Ken Levine geforderte sowie von Take 2 unterstützte Firmenkultur sein. Der Publisher gewährt dem exzentrisch scheinenden Chef-Designer sämtliche kreativen Freiheiten und stellt ihn und sein Team unter keinen "Abgabedruck". Dieses Fehlen jeglicher sogenannten "Crunch"-Phasen (eines der Spezialgebiete von Jason Schreier) ist eigentlich positiv einzuschätzen, scheint aber zusammen mit dem Führungsstil Levines dafür zu sorgen, dass der Titel über lange Zeit keine ernst zu nehmenden Fortschritte gemacht hat. Das Projekt wurde mehrfach neu gestartet, bestehende Systeme wurden durch "Launen" über Bord geworfen und frisch entwickelt. Dass zudem zahlreiche Mitarbeiter das ohnehin kleine Team verlassen haben bzw. verlassen mussten, hat die Entwicklungszeit ebenfalls verlängert.Take 2 scheint dem Bioshock-Macher jedoch weiter komplett freie Hand zu geben. Man sei überzeugt, dass am Ende ein großartiges Spiel herauskomme. Und nach Aussage von Mitarbeitern scheint tatsächlich das Licht am Ende des Entwicklungs-Tunnels näher zu kommen. Einschränkend wird aber hinzugefügt, dass es dennoch noch mindestens gut zwei Jahre bis zu einer Veröffentlichung dauern könnte.Auf Nachfrage seitens Bloomberg wurde weder von Take 2 noch von Ken Levine reagiert. Dementsprechend werden sich Spieler weiterhin in Geduld üben müssen, bis mit einer offiziellen Ankündigung, geschweige denn erstem Material zu rechnen ist. Es kann derzeit sogar davon ausgegangen werden, dass das bei Cloud Chamber in Entwicklug befindliche Bioshock 4 (Arbeitstitel) noch vor dem neuen Levine-Projekt veröffentlicht wird.