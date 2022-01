Spielkultur: Midnight Society: Teaser zum ersten Spiel des Studios von "Dr Disrespect"

Happy New YÈ©Ì¶Ì¢Ì¢Í™Ì—Ì±ÌžÌ±Ì±Ì£Ì³Ì¦Ì’Í äÌµÌ§Ì­Ì£Ì—ÌÍ–Í”ÌÌ†Ì¾Ì‡ÌÍ‹Ì¿Ì„Í›Ì”Ì¿Í˜ÍÅ™Ì·Ì¨Ì¨ÌÌºÌ™ÍšÌ£Ì¼ÍÌ˜Ì ÌˆÌÌÌÌ‚ÌˆÌÍ‚Í‘Ìš



// System Failure



System Reboot Required



Reboot Now? (Y/N): Y



Navigate to Root Directory



CD M:/Access



Input credentials... /// pic.twitter.com/uEbcmdkee8



— Midnight Society (@12am) January 1, 2022

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte der bekannte Streamer Herschel "Dr Disrespect" Beahm die Gründung eines neuen Entwicklerstudios mit dem Namen Midnight Society angekündigt. Bereits damals war bekannt, dass das noch recht neue Team an mindestens einem Geheimprojekt arbeitet. Dazu gibt es mittlerweile den ersten visuellen Teaser.Im offiziellen Twitter-Kanal von Midnight Society ist seit kurzem eine auf den ersten Blick seltsame Nachricht zu finden. Dahinter verbirgt sich ein Alternate Reality Game (kurz: ARG), bei dem die Fans zunächst einige Rätsel lösen müssen, um an die eigentlichen Informationen oder Hinweise zu gelangen. In diesem Fall handelt es sich um kryptische Zeichen, zahlreiche Bot-Kommandos sowie andere Dinge. Bisher scheint es noch keinem Fan gelungen zu sein, all diese Kopfnüsse zu knacken, denn aktuell muss man weitere Informationen rund um den Teaser mit der Lupe suchen.Es gibt jedoch bereits seit der offiziellen Vorstellung von Midnight Society einige Gerüchte zur Ausrichtung des Premieren-Projekts. Bei dem Entwicklerstudio arbeiten mehrere Industrie-Veteranen, die zuvor u.a. an den Shooter-Marken Halo oder Call of Duty mitgewirkt haben. Es liegt daher nahe, dass es sich beim ersten Spiel des neuen Studios ebenfalls um einen Shooter handeln könnte.