Spielkultur: South Park: Neues Spiel zur Serie entsteht bei Entwickler Question Games

Nachdem in den letzten Jahren mit South Park: Der Stab der Wahrheit und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe gleich zwei Rollenspiele zur beliebten TV-Serie erschienen sind, befindet sich nun das nächste Videospiel-Projekt auf dem Weg. Diesmal ist aber ein neuer Entwickler für den Titel verantwortlich. Dabei handelt es sich um Question Games, das nun in einer aktuellen Stellenbeschreibung das neue South-Park-Projekt angedeutet hat. Hier gibt es außerdem Hinweise, dass es sich diesmal um einen Multiplayer-Titel handeln könnte. Für die Entwicklung wird die Unreal Engine von Epic Games verwendet. Weitere Details zum Spiel gibt es aber bisher noch nicht.Question Games zählt zu den relativ neuen Unternehmen der Branche und besteht aus vielen Veteranen anderer Studios, die unter anderem an der BioShock-Reihe oder Dishonored gearbeitet haben. Auch ehemalige Entwickler von der beiden bei Ubisoft erschienenen Einzelspieler-Rollenspiele gehören mittlerweile zum Team. Zu den letzten Veröffentlichungen von Question gehören das Koop-Horrorspiel The Blackout Club aus dem Jahr 2018 sowie das Puzzlespiel The Magic Circle