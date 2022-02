Spielkultur: Pokémon Day 2022: Fans dürfen sich auf eine Woche voller Ankündigungen freuen

Im Vorfeld des Pokémon Day 2022 am 27. Februar 2022 haben die Verantwortlichen der Pokémon Company zahlreiche Ankündigungen versprochen, die es im Laufe der Woche geben wird. Insbesondere die Spiele stehen dabei im Fokus. Neue Inhalte für Pokémon Masters EX und Pokémon Schild & Schwert wurden bereits vorgestellt. Letztere erhalten ein neues Raid-Event, bei dem Trainer gegen die Gigadynamax-Varianten von Bisaflor, Glurak und Turtok antreten werden.Der Plan für die nächsten Tage sieht wie folgt aus:23. Februar 2022 – Pokémon Cafe ReMix24. Februar 2022 – Pokémon Unite25. Februar 2022 – P25 Music – Musikvideo zum Song "Reconnect" von Yaffle26. Februar 2022 – Pokémon GO27. Februar 2022 – Pokémon Day 2022Was am tatsächlichen Pokémon Day am Sonntag vorgestellt wird, wissen wir noch nicht. Unter anderem könnte es hier eine Ankündigung für das zuletzt erschienene Pokémon Legenden: Arceus geben, das in der Liste bisher noch nicht aufgetaucht ist. Spieler von Pokémon GO dürfen sich am 26. Februar auf den Start eines Johto-Events freuen, bei dem die Pokémon der zweiten Generation im Rampenlicht stehen.