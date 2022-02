Spielkultur: Gerücht: 2K Games arbeitet an Fußball- und Rennspielen im Lego-Universum

Fans von Lego-Spielen dürfen sich in Zukunft wohl auf einige weitere Bauklotz-Projekte freuen. Laut eines Berichts von VGC arbeitet Publisher 2K Games mit verschiedenen Studios an neuen Projekten, die das Sportgenre bedienen sollen. Unter anderem wird offenbar mit Sumo Digital, die zuletzt für Sackboy: A Big Adventure verantwortlich waren, an einem Fußball-Spiel gearbeitet, das im Umfeld der Weltmeisterschaft am Ende des Jahres erscheinen soll.Gemeinsam mit Visual Concepts ( WWE 2K22 ) befindet sich auch ein Open-World-Rennspiel in Produktion, dessen Release für das kommende Jahr geplant ist. Erste Pläne für ein drittes Projekt soll es ebenfalls schon geben, das dann auf eine weitere berühmte Sport-Marke setzen wird. Schon am 5. April 2022 wird mit Lego Star Wars: The Skywalker Saga von TT Games das nächste Spiel rund um die beliebten Plastiksteine in den Handel kommen.Letztes aktuelles Video: Lego Sonic the Hedgehog Green Hill Zone Set