Spielkultur: Produzent von Mass Effect arbeitet an neuem Sci-Fi-Spiel

Casey Hudson, bei Bioware u.a. maßgeblich an der Entwicklung von Mass Effect beteiligt, Casey Hudson hat mehr über das Debüt-Spiel von Humanoid Studios bekanntgegeben. Dabei handelt es sich laut Webseiten-Beschreibung um "Ein Multi-Plattform AAA-Spiel, das sich auf das Erzählen einer Geschichte in einem brandneuen Science-Fiction-Universum konzentriert."Hudson hat eine lange Geschichte mit Bioware, die bis in die Zeiten von Baldur’s Gate 2 zurückreicht. Bekannt ist er für seine Arbeit als Projektleiter bei der Mass-Effect-Trilogie. Kurz darauf verließ er Bioware im Jahr 2014, kehrte aber nach dem Release von Mass Effect Andromeda 2017 zurück. 2020 verließ er das Studio erneut und gründete im Juni 2021 mit Humanoid Studios seine eigene Spieleschmiede. Zwar hat Hudson immer noch nicht den Titel des Spiels verraten, doch ein Update auf der Website versorgt uns mit ersten Informationen und Konzepten.Die wecken umgehend Erinnerungen. So steht auf einem Bild z.B. ein Mensch in einem Raumanzug vor einem massiven Schädel, ein anderes zeigt wiederrum eine riesige futuristische Raumstation vor der Kulisse einer idyllischen Berglandschaft. Die Website ist jedoch vor allem darauf ausgerichtet, neue Teammitglieder anzuwerben, so gibt es unter dem Menüpunkt "Karriere" jede Menge Stellenausschreibungen - vom 3D-Artist bis zum führenden Level-Designer wird alles gesucht. Mehr Informationen wie z.B. die geplanten System oder gar ein Release-Datum gibt es zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht.