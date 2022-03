Spielkultur: Spiel wird nach Kauf durch Kryptofirma mit negativen Bewertungen zugeschüttet

Spieler des Free-to-play Autobattlers Storybook Brawl verlangen, dass das Spiel sofort von Steam entfernt wird, wie PC Gamer berichtet. Der Grund dafür ist der Kauf des Entwicklers durch das Krypto-Exchange-Unternehmen FTX US. Dort macht man auch kein Geheimnis daraus, wohin man mit dem Spiel möchte. In einem Statement spricht man davon, dass es sich hier um eine "Möglichkeit handelt, Vorreiter für eine ethische Integration von Gaming und Krypto-Transaktionen zu sein.“ In einem Video redet der Gründer von Good Luck Games, Matt Place, über die Zukunft seines Studios. Er stellt klar, dass ihnen durch die Übernahme ein deutlich höheres Budget zur Verfügung steht und sie den Autobattler in ein Triple-A-Spiel verwandeln wollen. Wenn es um die Integration von Blockhain-Technologie geht, weiß er selbst noch nicht genau, in welcher Form diese genutzt wird, betont allerdings das natürlich alles ethisch korrekt sein wird und für Spieler jede Menge Spaß bedeuten wird.Die Fans von Storybook Brawl sehen das ein wenig anders. Nachdem in der Pressemitteilung von FTX stolz von tausenden sehr positiver Bewertungen gesprochen wurde, änderte sich kurz darauf die Bewertung des Spiels zu „Größtenteils Negativ“, wobei nur 17 Prozent der kürzlichen Rezensionen das Spiel empfehlen. Aufgrund des Free-to-Play-Charakters des Titels ist er besonders anfällig für dieses sogenannte "Review-Bombing". Allerdings stammen auch sehr viele negative Bewertungen von Spielern, die teils hunderte Spielstunden haben. "Ich kann kein Spiel weiterzocken, das NFT/Blockchain eine Bühne bietet", schreibt ein User mit 252 Spielstunden, dessen Rezension von über 400 Personen für hilfreich befunden wurde.Andere Spieler wünschen sich hingegen, dass das Spiel von Steam entfernt wird. Die Steam-Richtlinien verbieten "Programme, die auf Blockchain-Technologie basieren und einen Austausch von Kryptowährung oder NFTs erlauben." Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch kein offizielles Statement von Valve über die Zukunft von Storybook Brawl.