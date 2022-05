Spielkultur: Silent Hill Leaks: Die aktuellen Gerüchte in der Zusammenfassung

Statement:

We thank you for your support which contributed to the spread of the interview that we published yesterday with Akira Yamaoka around the world.

We were asked to remove the clip, and it has been removed.

We apologize

30. Juni 2021 bloober team konami strategische partnerschaft https://ir.blooberteam.com/2021/06/30/the-strategic-partnership-of-konami-digital-entertainment-and-bloober-team/ https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/424/2199025/Konami-Strategische_Kooperation_mit_Bloober_Team_geschlossen.html





-Bloober Team working on Silent Hill 2 Remake. Reworked puzzles. New Endings. Timed PlayStation Console Exclusive



-Multiple Silent Hill projects in development; including new mainline entry & side "stories"



Die Echtheit der Screenshots könnte nun weiter bestätigt worden sein, da sich eine der vermeintlichen Schauspielerinnen aus den Bildern, Fadile Waked, Die Echtheit der Screenshots könnte nun weiter bestätigt worden sein, da sich eine der vermeintlichen Schauspielerinnen aus den Bildern, Fadile Waked, auf Instagram zu Wort meldete. Sie erreichten immer mehr Nachrichten, wie sehr die der Person auf den Bildern ähnele...

Die Gerüchteküche rund um ein, oder sogar mehrere neue Silent-Hill-Spiele brodelt in den letzten Wochen besonders heiß. Anbei geben wir euch einen Überblick über die Leaks und Vermutungen.An dieser Stelle sei betont, dass es bisher keine offizielle Bestätigung zum Release neuer Silent-Hill-Spiele gibt.Am 30. Juni wurde bekannt gegeben, dass Entwickler Bloober Team eine strategische Partnerschaft mit Konami eingeht ( wir berichteten ). Da der polnische Entwickler für seine Horrorspiele The Medium Layers of Fear und Blair Witch bekannt ist, dauerte es nicht lange, bis Gerüchte aufkamen, dass Bloober Team ein neues Silent Hill entwickelt.Bereits im Februar 2021 sprach CEO Piotr Babieno im Interview mit Gamesindustry.biz davon, dass die Firma an einer schon existierenden Horror-Reihe eines sehr bekannten Gaming Publishers arbeite.Weiter angeheizt wurde die Vermutung durch ein Interview mit Komponist Akira Yamaoka im Februar 2021. Dieser zeichnet bekanntlich für die Soundtracks von Silent Hill, aber auch Bloopers The Medium, verantwortlich. Yamaoka verriet, dass sein nächstes Projekt bereits heiß erwartet wird und noch diesen Sommer (2021) angekündigt wird. Auf Anfrage einer anonymen Quelle, musste der Artikel jedoch offline genommen werden.