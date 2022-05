Spielkultur: Twisted Metal: Alle Infos zur geplanten Serien-Adaption

Kombiniere "PS-Schlacht auf vier Rädern" mit "Horrorclowns": Fans dürfen sich auf eine Serien-Adaption von Twisted Metal freuen. Wir haben alle bisher bekannten Informationen einmal zusammengefasst.Der Battle-Modus von Super Mario Kart , gepaart mit durchgeknallten Figuren direkt aus dem Thriller- und Horrorfilmfundus – damit wäre das Konzept von Twisted Metal schon hinreichend beschrieben. 1995 kam der erste Teil des Rennspiel-Shooters für die PlayStation, bis heute sind acht weitere Spiele zum Franchise erschienen, doch seit 2012 ist es zumindest an der Gaming-Front eher ruhig geworden.Schon seit knapp zehn Jahren ist eine filmische Umsetzung des Stoffes geplant, wobei zunächst ein Kinofilm entstehen sollte. Daraus ist aber bis heute nichts geworden, stattdessen befindet sich eine Serie in Arbeit. Für die sind hinter den Kulissen unter anderem Rhett Reese und Paul Wernick verantwortlich, die schon beim Deadpool-Film das Skript schrieben und auch für das neue Projekt die Drehbücher beisteuern werden. Zugleich sollen sie als ausführende Produzenten fungieren.Der Emmy-nominierte Autor und Produzent Michael Jonathan Smit (Cobra Kai), soll ebenfalls schreiben und produzieren sowie als Showrunner das kreative Zepter in der Hand halten. Bislang ist außerdem Kitao Sakurai als Regisseur bestätigt. Erste namhafte Stars konnten schon gewonnen werden: So wird der aus den Marvel-Filmen bekannte Anthony Mackie das Ensemble als John Doe anführen. An seiner Seite werden außerdem nach aktuellem Stand Neve Campbell als Raven, Thomas Haden Church als Agent Stone sowie Stephanie Beatriz als Quiet vor der Kamera stehen; dies berichtet unter anderem das Branchenmagazin Variety Die Handlung soll wie folgt aussehen: John Doe ist ein Milchmann und Außenseiter, der so schnell redet wie er fährt und keine Ahnung von seiner eigenen Vergangenheit hat. Eines Tages eröffnet sich ihm die Chance auf ein besseres Leben, doch dazu muss er erst einmal ein Paket ausliefern. Seine Mission führt ihn quer durch postapokalyptisches Ödland, wo Verrückte die motorisierte Kriegsführung erproben wollen, darunter auch ein Psycho-Clown. Immerhin erhält John Unterstützung von einem Dieb, der nur allzu gerne den Abzug betätigt.Gegenwärtig entsteht die Twisted-Metal-Serie für den US-Streamingdienst Peacock, der hierzulande bei Sky integriert ist. Die einzelnen Episoden sollen jeweils eine halbe Stunde dauern – doch wie viele es werden, ist nicht bekannt. Auch lässt sich noch nicht absehen, wann die Produktion beginnt und wann mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist.