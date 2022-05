Spielkultur: Elden Ring: abgehängt: Andere Spiele werden 2022 mehr gespielt

Here are the top 10 most played games of Q1 2022 in the U.S. ranked by year of initial release. (Source: The NPD Group's PlayerPulse)



Half of the top 10 weren't launched this decade. Elden Ring ranked 20th. Ahead of it were games like Rocket League, World of Warcraft and Skyrim. pic.twitter.com/eWXKVMFHZj



Im bisherigen Spielejahr 2022 ist Elden Ring eines der dominierenden Themen überhaupt. Dass das Action-RPG trotzdem nicht zu den bislang meistgespielten Titeln des Jahres gehört, dürfte überraschen.Wer immer noch nicht von Elden Ring gehört hat und sich dennoch als Gamer bezeichnen würde, muss die vergangenen Monate einfach unter einem Stein gelebt haben. Das Rollenspiel mit gigantischer Open World verkauft sich prächtig und geht man nach der Mehrheit der Pressestimmen, auch völlig zu Recht. Da könnte die Vermutung naheliegen, dass es aktuell auch mit zu den meistgespielten Games zählt. Doch weit gefehlt.Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen The NPD hat jetzt eine Statistik für das erste Quartal 2022 erstellt und dargelegt, welche Titel im bisherigen Jahresverlauf am populärsten sind. Und siehe da: Elden Ring landete Aussagen des NPD-Analysten Mat Piscatella zufolge gerade einmal auf Platz 20. In seinem Tweet zeigte er einen Ausschnitt der Top-10, die durchaus überraschen dürfte:Die Hälfte der gelisteten Spiele, darunter Dauerbrenner wie Minecraft oder GTA V , wurden noch nicht einmal in dieser Dekade veröffentlicht, sondern sind tatsächlich älter – und das gilt auch plattformübergreifend. Auf weiteren Rängen, aber immer noch vor Elden Ring, sollen sich Games wie Skyrim Rocket League oder World of Warcraft befinden. Das schrieb Piscatella zu einem Screenshot aus der entsprechenden Studie bei Twitter.Über die möglichen Ursachen ließ er sich ebenfalls aus: Große Dauerbrenner als auch Spiele-Services ziehen einen Großteil der Spielergemeinde an. Dazu kommt noch eine tiefe soziale Verwurzelung in Gemeinschaften und Popkultur. Neue große wie kleine Titel würden es da schwer haben, wobei Dienste wie Game Pass und das überarbeitete PS+-Abo in Zukunft Abhilfe schaffen könnten.So schlägt Piscatella vor, dass auch AAA-Titel in Zukunft gleichzeitig zum herkömmlichen Verkaufsstart direkt bei den Services erscheinen. Das wäre im Grunde das, was zum Beispiel Disney mehrfach mit Kino- und Streaming-Veröffentlichungen der letzten Zeit erprobt hat.Allerdings gibt es zwei Haken an der statistischen Auswertung: Sie gilt nur für das erste Quartal und das meint für gewöhnlich den Zeitraum Januar bis einschließlich März. Da Elden Ring und auch andere Titel wie zum Beispiel Horizon Forbidden West erst im Februar erschienen, konnten sie ohnehin noch nicht ihr volles Wirkungspotenzial entfalten. Eine erneute Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt dürfte zumindest auf den hinteren Rängen für eine Durchmischung sorgen. Ferner wurden die Daten nur für die USA erhoben – international könnte sich noch einmal ein ganz anderes Bild ergeben.