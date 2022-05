Spielkultur: Horizon Zeron Dawn und Gran Turismo werden Streaming-Serien

Der Streamingdienst Netflix setzt weiter auf exklusive Serien. Dazu hat man sich mit Horizon Zero Dawn eine starke Spielemarke für eine Adaptionen gesichert. Auch Gran Turismo soll umgesetzt werden.Der internationale Streamingmarkt bleibt nach wie vor heiß umkämpft und die bisherige Vormachtstellung von Netflix beginnt mächtig zu bröckeln. Vor kurzem musste der Anbieter mit dem großen roten N erstmals einen Rückgang der aktiven Abos verkünden. Unterdessen holt die Konkurrenz um Amazon Prime, Disney+ und anderen auf. Neue exklusive Inhalte müssen also her und dazu hat man sich nun zwei sehr starke Marken aus dem Gamingbereich gesichert: Horizon Zero Dawn und Gran Turismo.Das berichtet jedenfalls das für gewöhnlich bestens informierte US-Branchenmagazin Variety . Demzufolge haben die Verantwortlichen bei Sony Pictures ein Geschäft mit Netflix über eine Serien-Umsetzung von Horizon Zero Dawn verhandelt. Das Projekt befindet sich allerdings noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und demzufolge gibt es aktuell noch keine Personalien zu verkünden.Zugleich kündigte man eine Serie zu Gran Turismo an. Dazu ist allerdings noch weniger bekannt, denn eine konkrete Streaming- oder gar TV-Heimat gibt es für die Adaption der langlebigen Rennspielreihe noch nicht. Zu beiden gibt es auch noch keinen Starttermin, der aber so oder so noch einige Jahre auf sich warten lassen dürfte.Neben den bereits genannten befinden sich noch einige weitere Umsetzungen zu Spielehits in Arbeit: Unter anderem soll eine God of War -Serie bei Amazon entstehen, The Last of Us wird aktuell für HBO Max gedreht, eine Twisted Metal-Serie soll zu Peacock kommen. Zudem dürfen sich Fans auf Verfilmungen von unter anderem Ghost of Tsushima und Bioshock freuen.Zu „Horizon Zero Dawn“ ist übrigens erst vor einigen Monaten der langersehnte Nachfolger erschienen: Unserer Meinung nach ist „Horizon Forbidden West“ Guerrillas Meisterwerk