Spielkultur: E-Sport, Pro Gamer etc.: Hier werden Gaming-Begriffe verbannt

Frankreich ersetzt mehrere englische Gaming-Begriffe

Verständniserleichterung für Nicht-Gamer

Die Gaming-Welt ist voll englischer Begriffe, die zum Repertoire von nahezu jedem gehören, der sich auch nur ein wenig für das Thema interessiert. In einem Land sollen diese jetzt verschwinden.Wer sich für Computer- und Videospiele interessiert, dürfte Begriffe aus dem englischen Sprachraum schon längst verinnerlicht haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um Genre-Bezeichnungen geht (Jump'n' Run, Adventure, RPG), Personengruppen (Gamer) oder um Hard- und Softwarenamen – Englisch ist in dieser Sphäre einfach überall. In Frankreich jedoch sind die vielen Termini Entscheidungsträgern offenbar ein Dorn im Auge. Deswegen haben sie beschlossen, sie durch französische zu ersetzen.Wie unter anderem der Spiegel berichtet , habe sich die Kommission zur Bereicherung der französischen Sprache des Themas angenommen. In einem veröffentlichten PDF wurden zahlreiche bekannte Begriffe festgehalten, die jetzt offiziell ein Pendant in der Landessprache erhalten haben.Darunter zählen so geläufige Bezeichnungen wie Early Access, E-Sport, Streamer und mehr. Die neuen französischsprachigen Entsprechungen sollen vor allem in Behören und staatlichen Einrichtungen sowie deren Veröffentlichungen Verwendung finden. Für deren Angestellte ist die Nutzung damit verbindlich. Es sei eine Aufgabe der Kommission, die französische Sprache zum Beispiel in Wissenschaft und Technik zu fördern.Laut einer Mitteilung der Presseagentur AFP (via The Guardian ) soll einer der Gründe für diese Entscheidung der Umstand sein, dass viele Fachtermini aus der Spielebranche für Außenstehende eine Barriere darstellen würden. Dem französischen Kulturministerium nach hätten Experten zu diesem Zwecke Webseiten und Magazine nach Begriffen durchforstet und überprüft, ob es bereits Alternativen gebe oder nicht.Man wolle so eine bessere Kommunikation innerhalb der Bevölkerung erreichen. Ob sich die neuen Bezeichnungen auch im allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzen, darf allerdings angezweifelt werden. Nicht nur haben sich die englischen schon längst etabliert, besonders bei Online-Spielen, wo Menschen aus aller Welt zusammenkommen, ist es schlichtweg einfacher und auch notwendig, auf Englisch zu kommunizieren.