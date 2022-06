Spielkultur: Silent Hill und Project Zero: Neue Verfilmungen konkreter denn je

Silent Hill und Project Zero: Die Drehbücher sind fertig

Neuer Silent Hill-Film: Keine Verbindung zu den Vorgängern

Die Horrorspielreihen Silent Hill und Project Zero sollen neue Filmadaptionen spendiert bekommen. Wie Filmemacher Christophe Gans jetzt bestätigte, gibt es sogar schon Drehbücher.Wer gerne Horrorgames spielt, dürfte ohne jeden Zweifel von Silent Hill und Project Zero (in den USA auch besser bekannt als Fatal Frame) gehört haben. Schließlich handelt es sich um äußerst prominente Vertreter des Genres. Beide Marken wurden in der Vergangenheit schon fürs Kino adaptiert und sollen erneut das Licht der Leinwand erblicken. Nach jahrelanger Stille gibt es nun ein wichtiges Update zu vermelden.Zu Silent Hill und Fatal Frame gab es zuletzt 2020 die Ankündigung , dass Filmumsetzungen geplant sind. In Bezug auf ersteres Franchise würde es sich demnach um die dritte Verfilmung handeln, bei Fatal Frame um die zweite und die erste von einem westlichen Filmemacher (mit Gekijô-ban: Zero kam bereits 2014 eine japanische Interpretation des Stoffes heraus).Im Gespräch mit dem französischen Magazin Jeux Video verriet nun Christophe Gans, dass es mit beiden Projekten vorangeht. Gans saß 2006 auf dem Regiestuhl des ersten Silent Hill-Films und arbeitet aktuell auch am nächsten. Dazu sagte er, dass die Coronapandemie ihm die Möglichkeit bot sich daheim hinzusetzen und am Drehbuch zu schreiben. Auch zu Project Zero steht endlich ein Skript. Schon 2003 wurde eine Hollywood-Verfilmung angekündigt, aus der bislang nichts geworden ist, 2014 startete man einen neuen Versuch. Nun soll es also unter anderem Gans richten. Inhaltliche Details dazu sind aber noch Mangelware.2012 erschien indes mit Silent Hill: Revelation der zweite Kinofilm, an dem Gans allerdings nicht mehr mitwirkte. Seinen Ausführungen nach wird der neue Teil allerdings ohnehin keine inhaltlichen Verbindungen zu den Vorgängern haben, sondern auf eigenen Beinen stehen. Dabei betonte er, dass die neue Adaption berücksichtigen werde, wie sich die Spielereihe als solche auch entwickelt hat.Das neue Werk werde eines für das heutige Publikum sein und auch Einflüsse des modernen Horrorfilms beinhalten. Einen Kinostart 2023 stellte Gans ebenfalls in Aussicht. Für Project Zero wiederum ist eine Veröffentlichung 2024 geplant. Gans soll nach Angaben bei der IMDb bei beiden Projekten Regie führen.