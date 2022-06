Spielkultur: YouTuber zeigt Bloodborne 2 und Dark Souls 4 in UE5

Dark Souls 4 in Unreal Engine 5

Welches Video gefällt euch aus dieser Auswahl am besten?

Auf dem YouTube-Kanal von Enfant Terrible macht sich der Inhaber Gedanken darüber, wie einige Spiele mit der neuen Unreal Engine 5 aussehen würden. Die Ergebnisse sind stellenweise höchst beeindruckend.Ein neues Spiel in der Machart von Alien Isolation? Ein Nachfolger zu Dark Souls 3, Bloodborne oder ein neues Fallout? Das wären schon wirklich interessante Ankündigungen, die leider noch in weiter Ferne liegen. Bevor man seinen Kopf ob dieses Umstands verzweifelt im Schoß vergräbt, wirft man lieber einen Blick auf die Videos des YouTubers Enfant Terrible. Denn auf seinem Kanal wird gezeigt, wie er sich diese Spiele in der Unreal Engine 5 vorstellen würde.Mit der Engine scheint sich der YouTuber bestens auszukennen, gelingt es ihm doch in allen hier gezeigten Beispielen, mehrere, große Spielgebiete und Eindrücke aus seinen Fantasie-Kreationen zu präsentieren. Das erfordert nicht nur eine Menge Arbeit, sondern eben auch einen professionellen Umgang mit den Werkzeugen, die der riesige Baukasten der Engine bietet. Die Stimmung der Vorlagen wird dabei nahezu perfekt eingefangen und versetzt den Zuschauern ins Staunen.Imposante Burgen, holzgetäfelte Innenräume samt wehender Vorhänge, düstere Dungeons und fantastische Ausblicke auf große Teile der imaginären Spielwelt zeugen vom Können des YouTubers. Gegner oder andere animierte Objekte gibt es hingegen kaum, nichtsdestotrotz sind seine Videos absolut sehenswert und verkürzen die Zeit, bis sich dahingehend wirklich etwas tut.