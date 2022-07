Spielkultur: Over Jump: Indie-Remake von Sega Rally in Unreal Engine 5

Aus Liebe zum (Sega-) Spiel

Sega Rally Championship hat fast 30 Lenze auf dem Buckel – für ein frühes 3D-Spiel ist der Offroad-Meilenstein überragend gealtert. Jetzt wird der Kultraser mit der Unreal Engine 5 nachgebaut.Einen "Visual (Effects) Storyteller" nennt sich der in Mailand geborene und in Los Angelese lebende Alessandro Schiassi. Laut imdb.com war er verantwortlich für die Computereffekte im fürchterlich schlecht bewerten Film Stitch, in dem Terminator-2- und American-History-X-Star Edward Furlong die Hauptrolle gab. Schiassis aktuelles Projekt aber ist ein Videospiel-Remake. Das nennt sich Over Jump Rally und möchte den Arcade- und Sega-Saturn-Klassiker Sega Rally Championship mithilfe der Unreal Engine 5 in die 2020er beamen.Auf der Facebook-Seite des Fan-Remakes schwärmt Schiassi vom Original und erklärt seine Ziele: Er möchte ein beinahe fotorealistisches Abbild der Spielhallen-Klassikers erschaffen, als Tribut an die goldene Sega-Arcade-Ära. Und das erste Sega Rally scheint ihm aufgrund des überschaubaren Umfangs (vier Strecken, drei Autos) ein guter Kandidat zu sein. Zudem macht er sich Hoffnung, dass Sega mitspielt – weil die ihre wertvollen Marken bei Sonic Mania und Streets of Rage 4 auch von externen Entwicklerstudios fit für die Neuzeit machen ließen.Schiassi will mit der Wüstenstrecke und einem Time-Trial-Modus starten, den er kostenlos veröffenlicht. Und dann auf die Antwort von Sega warten. Wir sind gespannt, wie sich das Projekt entwicklelt und bleiben für euch am Ball. Und jetzt viel Vergnügen mit dem (sehenswerten) Video zu Over Jump Rally.