Spielkultur: Tekken - Erster Trailer zur kommenden Netflix-Serie veröffentlicht

Tekken: Bloodline – Darum geht es

Die vielgerühmte Prügelspielreihe Tekken bekommt ihre erste Serienadaption. Diese wird schon sehr bald bei Netflix an den Start gehen. Zum animierten Actionkracher gibt es jetzt einen Trailer.Heihachi Mishima, Jin Kazama, Nina Williams oder Hwoarang – bei den Namen klingelt es bei Gamern und insbesondere bei Fans von Beat’em ups. Schließlich tauchen sie allesamt wiederkehrend in den Tekken-Spielen auf und die ist ein absoluter Fixpunkt des Genres. Nach einigen Filmadaptionen, sowohl animiert als auch Live-Action, steht nun die erste Tekken-Serie in den Startlöchern. Diese wird bei Netflix amerscheinen. Einen ersten Trailer hat der Streamingdienst jetzt veröffentlicht:Die Serie wird offiziell Tekken: Bloodline heißen. Darin geht es um Jin Kazama, der einst von Kindesbeinen an die familieneigene Kampfkunst Kazama-Style Traditional Martial Arts von seiner Mutter beigebracht bekam, wie unter anderem Comicbook.com berichtet . Trotzdem war er machtlos, als eines Tages eine böse Macht plötzlich in sein Leben trat und alles zerstörte, was ihm bis dato lieb war. Seitdem ist er wütend auf sich selbst, dass er das Unglück nicht abwenden konnte. Jetzt sinnt er auf Rache und sein Weg führt ihn zum King of Iron First Tournament.Dafür, dass die Serie schon sehr bald erscheinen soll, ist bis auf die Inhaltsangabe und den Eindrücken des Trailers nichts weiter bekannt zu Tekken: Bloodline. Fans können sich jedenfalls auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten einstellen, zu denen neben Jin unter anderem Heihachi, King, Paul Phoenix, Nina, Ling Xiaoyou, Hwoarang, Ogre, Jun, Kazuya und weitere gehören, die man bereits im Trailer zu Gesicht bekommt. Und wie sehr gut deutlich wird in der Vorschau, haben sie alle ihre bekannten Tricks im Gepäck.Der bislang letzte reguläre Teil im Franchise ist übrigens Tekken 7 von 2015. Der Prügler schnitt damals unter anderem dank einer erhabenen Mechanik sehr gut in unserem Test ab.