Spielkultur: Neue Studie verrät: Videospiele machen nicht nur schlauer

Gamer treffen die besseren Entscheidungen

Eine neue Studie der Georgia State University beweist jetzt etwas, von dem leidenschaftliche Zocker schon immer überzeugt waren: Videospiele machen schlau. Doch welche positiven Einflüsse haben Games genau auf das Gehirn?Das erklären die Forscher ebenfalls ausführlich in ihrem Bericht , für den sie das Verhalten von 47 Teilnehmern im College-Alter untersuchten. Dabei unterschieden sie die Partizipanten in zwei Gruppen: 28 von ihnen sind regelmäßige Zocker, die restlichen 19 leben fernab der virtuellen Welten.Um herauszufinden, auf welche Art und Weise uns Videospiele beeinflussen, nahm man die Gehirnaktivität der Teilnehmer in einer Art MRT genauer unter die Lupe. Das Ergebnis mag eingefleischte Gamer wenig überraschen: Menschen, die sich regelmäßiger Videospielen hingeben, treffen die besseren Entscheidungen.Doch nicht nur das: In dem von den Wissenschaftlern entwickelten Testszenario trafen die Zocker oft nicht nur die richtige Wahl, sondern reagierten auch noch schneller und präziser. Das Fazit von Professor Mukesh Dhamala, einer der Autoren der Studie, lautet wie folgt: "Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass Videospiele die Unterprozesse für Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Koordination trainieren und so die Entscheidungsfindung verbessern".Obwohl laut Dhamala Videospiele zum Alltag einer überwältigenden Mehrheit unserer Jugend gehört und sie durchschnittlich mehr als drei Stunden in der Woche gespielt werden, gab es bislang keine genauen Informationen darüber, wie sich die Effekte auf unsere Entscheidungsfähigkeit und unser Gehirn genau auswirken. "Unsere Arbeit liefert ein paar Antworten diesbezüglich" heißt es weiter in der Synopsis der Studie. Darüber hinaus könnten Videospiele dazu genutzt werden, Entscheidungseffizienz zu trainieren und einen therapeutischen Mehrwert zu liefern, sobald die neuronalen Prozesse in dem Gebiet besser erforscht seien.