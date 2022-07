Spielkultur: 20 Spiele für 2022 (Video) : Werden das die Highlights dieses Jahr?

Schon in der ersten Hälfte von 2022 gab es so einige richtig gute Spiele: Elden Ring Dying Light 2 , die Next-Gen-Konsolen-Version von Cyberpunk 2077 F1 22 . Aber wie sieht es mit dem Rest des Jahres aus?Mitten im Sommerloch fragt sich die 4Players-Redaktion, welche Spiele-Knaller in diesem Jahr noch warten und kommt zu dem Schluss: Da kommt noch einiges. Wir präsentieren euch eine Auswahl von 20 Spielen, auf die wir uns so richtig freuen!