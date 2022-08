Spielkultur: Pac-Man - Realverfilmung geplant

Wird Pac-Man-Film wie Sonic The Hedgehog?

Originale Idee für Pac-Man

Der nimmersatte Pac-Man ist zweifelsohne eine der ikonischsten Figuren der Videospielgeschichte. Da mag es durchaus verwundern, dass er bislang noch keinen eigenen Kinofilm spendiert bekam. Aber das soll sich jetzt ändern.Seit nunmehr 42 Jahren treibt der gelbe Kreis mit dem großen Mund und dem ebenso großen Hunger sein Unwesen, um zumeist putzigen Geistern das Fürchten zu lehren. Jenseits der Spiele gab es in der Vergangenheit unter anderem zwei TV-Serien. Doch jetzt soll das Maskottchen von Bandai Namco ein eigenes filmisches Denkmal erhalten.Den Sprung auf die große Leinwand schaffte Pac-Man bislang nur in Form eines prominenten Gastauftritts 2015 in Pixels mit Adam Sandler in der Hauptrolle. Kommerziell floppte der Titel und auch bei den Kritikern fiel er komplett durch. Das lag aber sicher nicht an Pac-Man selbst und wie das US-Branchenmagazin The Hollywood Reporter nun vermeldet , will man in der Traumfabrik eine Live-Action-Verfilmung voranbringen.Zur Handlung und Besetzung gibt es allerdings noch keine Details, einen Regisseur gibt es ebenfalls noch nicht. Auch ist völlig offen, wie das Konzept genau umgesetzt werden soll. Dass jemand in ein Pac-Man-Kostüm schlüpft, darf aber angezweifelt werden. Vorstellbar ist von daher ein Hybrid wie zum Beispiel Meisterdetektiv Pikachu oder Sonic The Hedgehog – also eine vollständig computeranimierte Figur in einem realen Setting.Die Idee für den Film lieferte Chuck Williams, der schon die erste Sonic-Verfilmung auf den Weg brachte und auch bei Pac-Man als Produzent fungieren wird. Dem Bericht nach soll es sich um eine originäre Geschichte handeln. Ein Veröffentlichungsdatum existiert gegenwärtig noch nicht.Sicher werden jetzt noch einige Jahre vergehen, bis die Pac-Man-Verfilmung das Licht der Leinwand oder des heimischen TVs erblicken wird. Wer bis dahin ein wenig in nostalgischen Erinnerungen schwelgen will, kann sich ja das Pac-Man-Special von Jens zu Gemüte führen.