Spielkultur: Polaris Convention: Community-Event findet Ende Oktober in Hamburg statt

Eine Community-Convention

Vom 28. bis 30. Oktober findet in Hamburg erstmals die Polaris Convention statt. Das Event ist als Community-Con konzipiert, die Gamer, Cosplayer und Creator in die Hamburger Messenhallen locken soll. Mit u.a. Nintendo, Games Workshop und Crunchyroll sind auch namhafte Aussteller an Bord.Laut der offiziellen Ankündigung, planen die Veranstalter, den Besuchern einen spielbaren Erlebnispark zu präsentieren. Hier sollen nicht nur Spiele angespielt, sondern auch Community-Erlebnisse geschaffen werden."Unter anderem können sich Gäste in der Loot-Wüste auf spannende Gaming-Aussteller:innen freuen, asiatischer Popkultur in Neo Taki näherkommen, oder ihren Hunger und Durst im Munchie Market stillen. Bereits komplett ausgebucht ist das Valdhaym Areal, auf dem die Themen Artists, Cosplay und Table Top zu Hause sind. Mit den neu bestätigten Creator:innen Papaplatte, Lara Loft, Space Frogs, Reeze, Sissor, Klengan und Der Heider ist außerdem für weitere Unterhaltung gesorgt.", so die offizielle Verlautbarung der Polaris-Macher.Im Cyberdome-Bereich soll es außerdem alles rund ums Thema E-Sport geben - darunter Mitmach-Turniere mit Super Smash Bros. und Rocket League. Neben E-Sport Coachings soll es auch fünf Bühnen geben, die das Thema ebenfalls in den Vordergrund stellen.