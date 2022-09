Spielkultur: Spiel namens Silent Hill: The Short Message in Korea gelistet

Mittlerweile erscheint fast jede Woche ein anderes Gerücht rund um ein vermeintlich neues Silent Hill. Diesmal brodelt die Gerüchteküche in Korea, denn hier hat Publisher "Uniana" gerade ein neues Silent Hill gelistet.Dieses trägt den Namen "Silent Hill: The Short Message" und natürlich könnte es sich dabei um den Titel handeln, den Twitter-User "Dusk Golem" bereits seit längerem anteasert ( alle Silent Hill Leaks in der Übersicht ).Publisher Uniana veröffentlichte bereits in der Vergangenheit Spiele von Konami in Korea. Neben Silent Hill: The Short Message ging auch ein Rating für Konamis "eFootball 2023" online.