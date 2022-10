Spielkultur: BMW will mit AirConsole "Casual Games" ins Auto bringen

Spiele sollen "Wartezeiten versüßen"

Der Auto-Hersteller BMW plant, zusammen mit der Spiele-Plattform AirConsole "Casual Games" auf das Armaturenbrett zu bringen. Ab 2023 soll das Curved Display neuerer BMW-Fahrzeuge in der Lage sein, Spiele direkt auf dem Entertainment-System des Autos abzuspielen, die dann per Smartphone gesteuert werden können.Die Spiele sollen laut dem Unternehmen dazu dienen, Wartesituationen wie etwa das Laden der Akkus von E-Fahrzeugen zu einem "freudvollen Moment" zu machen. Laut dem CEO von N-Dream, die den Dienst AirConsole bereitstellen, soll "die Art und Weise" wie Menschen in Fahrzeugen unterhalten werden verändern. Die potentiellen Spieler sollen ihr Smartphone über QR-Codes auf dem Curved Display mit dem Fahrzeug verbinden können.Es ist davon auszugehen, dass die Konsole im Auto nur im Stand verfügbar sein wird. Welche Sicherheitsmechanismen für den fließenden Verkehr gelten, erwähnt der Autohersteller zunächst nicht.