Spielkultur: Simpsons-Gag zu Waterworld ist nun ein echtes Spiel

Ein Simpsons-Gag wird zum echten Spiel

Erinnert sich noch jemand an die 10. Folge aus der achten Staffel der Simpsons? In dieser Folge mit dem Namen „Die Akte Springfield“ kommen Fox Mulder und Dana Scully nach Springfield.Dort wollen die beiden Agenten Homer befragen, der behauptet, ein Alien gesehen zu haben. Der Inhalt der Folge ist aber eigentlich nur zweitrangig für diese News. Stattdessen liegt das Augenmerk auf einen ganz bestimmten Gag: In der Folge sieht man Millhouse vor einem Arcade-Automaten zum damals unsagbar teuren Film Waterworld stehen – und genau das ist nun ein echtes Spiel geworden.Damit Millhouse den Automaten nutzen kann, verlangt dieser von ihm 40 Quarter, aber weit kommt er damit nicht. Er kann nur ein paar Schritte gehen, ehe es heißt „Game Over“. Um weiterspielen zu können, werden noch einmal 40 Quarter fällig. Die nicht einmal 20 Sekunden lange Szene gibt es hier im Original zu sehen:Für den Twitter-Nutzer und Indie-Entwickler Macaw45 war diese Szene Anlass genug, das Spiel in die Wirklich umzusetzen. Geboren war Kevin Costner's Waterworld basierend auf einem Simpsons-Gag.Der Unterschied? Macaw45s Umsetzung ist deutlich umfangreicher. Genauer gesagt umfasst sie mehrere Level, Bosskämpfe und zahlreiche Geheimnisse. Zudem ist das gesamte Projekt kostenlos: Ihr könnt Waterworld ganz einfach über itch.io herunterladen . Ganz optional lässt sich dem Entwickler außerdem eine kleine Spende zukommen.