Spielkultur: In diesen Spielen wird Halloween gefeiert

Der Oktober sorgt alljährlich für schlotternde Nächte: Nicht nur wegen den abfallenden Temperaturen, sondern auch weil Halloween vor der Tür steht.Das Gruselfest, in dem sich vorwiegend Kinder verkleiden und mit der Frage "Süßes oder Saures" von Tür zu Tür ziehen, ist natürlich auch bei Videospielen hoch im Kurs. Zahlreiche Spiele veranstalten passende Events bei denen thematisch passende Belohnungen auf Spieler warten.Wir verraten euch, in welchen Spielen wie lange Halloween gefeiert wird und welche Besonderheiten euch erwarten.Natürlich lässt sich eines der meistgespielten Spiele der Welt kein Halloween-Event entgehen. Während der Fortnitemares gibt es auf der klassischen Battle Royale-Karte von Fortnite ein paar Besonderheiten: Zombies warten an zahlreichen Ecken auf unvorsichtige Spieler, hier und da gibt es Süßigkeiten, sowie einen explosiven Raketenwerfer und an bestimmten Orten lässt sich eine Wolfsmaske über ein Ritual verdienen, die mächtige Nahkampfangriffe ermöglicht.Zudem gibt es Belohnungen für alle Spieler, die die Fortnitemares-Quests erledigen. Für fünf absolvierte Quests gibt es einen speziellen Gleiter, für 13 einen Rucksack und bei 25 Quests wartet die Unmaker Pickaxe.Außerdem feiert der Horde Rush Modus sein Comeback – mit einer kleinen Änderung. Dieses Mal gibt es den Modus nur in der Null Bauen-Variante. Anders als der Rest der Fortnitemares wird Horde Rush bis zum 15. November Spielern zur Verfügung stehen.Ein Spiel voller Killer verpasst Halloween auf keinen Fall. In Dead by Daylight gibt es in dieser Zeit optische Veränderungen an einzelnen Karten und neue Spielmechaniken. Zum einen findet ihr in den Matches nun Kürbisse, die euch beim Zertreten entweder einen kleinen Bonus, einen Malus oder gar nichts gewähren.Neu ist in diesem Jahr, dass ihr nun auch Leerenenergie sammeln könnt. Habt ihr genügend Energie in euch, könnt ihr diese zu einem instabilen Spalt auf der Karte bringen, um bis zu 12 verschiedene kosmetische Halloween-Gegenstände freizuschalten.Darüber hinaus gibt es tägliche Anmeldebelohnungen, einen speziellen Event-Folianten, der noch zusätzliche Skins freischaltet, und natürlich auch Angebote im Ingame-Shop. Zudem wird Dead by Daylight vom 27. Oktober bis zum 1. November gratis via Steam spielbar sein.Apropos Dead by Daylight: Für das diesjährige Halloween kooperiert PUBG: Battlegrounds mit dem Horrorspiel. Aus diesem Grund gibt es im Battle Royale einen neuen Spielmodus, der Dead by Daylight imitiert.Bis zu vier Spieler müssen hier auch ums Überleben kämpfen und Generatoren reparieren, um in die Freiheit zu gelangen. Ein anderer Spieler wiederum schlüpft in die Rolle des Killers und versucht die Überlebenden aufzuhalten.Passend dazu gibt es kosmetische Belohnungen für beide Spiele, darunter beispielsweise eine Maske, die der Krankenschwester aus Dead by Daylight nachempfunden ist.Auch das dritte Battle Royale in dieser Liste beteiligt sich am Halloween-Wahnsinn. Wenige Wochen bevor der nächste Charakter dem Spiel betritt , steigt das Fight or Fright Event in Apex Legends , bei dem es drei verschiedene Spielmodi in vier Wochen gibt.In der aktuellen Woche läuft der Kontrolle-Modus, in dem ihr den Namen gerecht kein klassisches Battle Royale erlebt. Stattdessen kämpft ihr auf extra abgesperrten Maps um Kontrollpunkte. Vom 25. Oktober bis zum 1. November gibt es dann wieder Schatten Royale – ein Modus, in dem Spieler ausnahmsweise nicht direkt sterben. Stattdessen kehren sie, solange ein weiteres Teammitglied lebt, als Schatten zurück und können sich wortwörtlich ins Leben zurückkämpfen.Darüber hinaus gibt es im Apex-Shop zahlreiche Halloween-Skins. Darunter sind ein paar neue Outfits, aber die Entwickler bringen auch ein paar Skins aus den Vorjahren zurück.Zum wiederholten Male können Spieler von Warframe in diesem Jahr auf den Marsmond Deimos zurückkehren, um dort an den Nächten des Naberus teilzunehmen. Auf dem Mond sammelt ihr Mother Tokens und könnt diese gegen saisonale Belohnungen eintauschen.Neben neuen Gegenständen könnt ihr aber auch Belohnungen aus den Vorjahren freischalten, falls ihr damals Warframe noch nicht gespielt oder das Event verpasst habt.In Guild Wars 2 kehrt der Mad King anlässlich von Halloween zurück. In einem speziellen Dungeon bekommt ihr es mit dem König Thorn zu tun, während ihr in der offenen Welt ein thematisch passendes Jumping Puzzle findet oder an Rollkäferrennen teilnehmt.Wer sich an den festlichen Aktivitäten beteiligt, der erhält ein paar besondere Belohnungen, darunter neue Rüstungsoutfits, Dekorationen für die Gilde oder Mini-Begleiter.Inmitten der Vorbereitungen zur neuen Erweiterung Dragonflight wird es in World of WarCraft auch wieder gruselig. Zwei Wochen lang sind die Schlotternächte aktiv, in dem die Jagd auf den Kopflosen Reiter beginnt. Dieser lässt nämlich beim Ableben epische Beute zurück.Damit aber nicht genug: In Tavernen gibt es für Besucher Süßigkeiten, die sie nicht essen sollten. Stattdessen dienen sie als Währung, um verschiedene Gegenstände von den Event-Händlern zu kaufen. Darunter auch ein passender Zauberbesen für angehende Hexen.Piraten schaudern nicht vor Skeletten und erst Recht nicht vor Halloween. Trotzdem findet in Sea of Thieves dieses Jahr ein Tricksters and Treaters Event statt, welches stark auf die Community des Piratenspiels setzt.Entwickler Rare verriet zwar bisher noch keine ganz genauen Details, aber die Spieler müssen in der Zeit zusammenarbeiten, um die Belohnungen für alle Teilnehmer freizuschalten. Dabei handelt es sich um einen Titel und einen schicken Hut.In Destiny 2 kehrt das Festival der Verlorenen zurück und lässt euch ein weiteres Mal alberne Masken aufziehen, um Süßigkeiten abzustauben. Ähnlich wie bei World of Warcraft dürft ihr die aber nicht selbst essen, sondern nur als zeitlich begrenzte Währung nutzen.Dazu könnt ihr euch mit zwei weiteren Spielern in die Heimgesuchten Sektoren begeben, um dort mächtige Feinde zu besiegen. Die hinterlassen schicke Beute, darunter die Chance auf ein neues Scharfschützengewehr. Und im Ingame-Shop warten natürlich ein paar neue kosmetische Gegenstände.Blizzards Multiplayer-Shooter-Nachfolger ist zwar gerade erst erschienen und musste mit einigen Problemen kämpfen , aber das erste Ingame-Event für Overwatch 2 steht bereits vor der Tür. Dort feiert Junkensteins Rache sein Comeback aus dem Vorgänger. In dem Hordemodus treten verschiedene Helden zusammen gegen KI-Gegner an.Für Overwatch 2 tauft Blizzard den Namen in Junkensteins Rache: Zorn der Braut um, weshalb es wohl ein paar Änderungen gibt. Details sind aber derzeit noch rar gesät. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es aber erneut ein paar frische Skins geben, die einen gruseligen Eindruck hinterlassen. "Moment, wird das nicht bald eingestellt?" – Richtig, schon in wenigen Monaten wird Final Fantasy 7: The First Soldier der Stecker gezogen. Das ändert aber nichts daran, dass in dem Mobile-Battle-Royale ein letztes Mal Halloween gefeiert wird.Auf dem Schlachtfeld können einzelne Spieler zu Zombies werden, die versuchen müssen, alle anderen Spieler ebenfalls in Untote zu verwandeln. Zusätzlich können Süßigkeiten eingesammelt werden, die wiederum als Währung für neue Skins und Gegenstände dienen.Schon zum zweiten Mal feiert Final Fantasy 14 Online in diesem Jahr sein Gruselfest – jetzt ist man aber zurück im eigentlichen Austragungszeitraum. Um an Halloween in der Online-Welt teilzunehmen gilt es in der Abenteurergilde mit einem NPC zu reden. Dieser gewährt eine neue Questreihe.Als Belohnung winken in diesem Jahr ein schickes Outfit für alle Klassen, ein neues Emote und ein neuer Einrichtungsgegenstand für das eigene Haus. Für Fotobegeisterte gibt es zudem neue schicke Spots rund um die Haunted Manor.Bei Halloween beteiligt sich Jahr für Jahr auch Rocket League und 2022 bildet da absolut keine Ausnahme. In diesem Jahr kommt sogar Besuch: Chucky aus Child's Play, Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre, Billy aus Saw und Sam aus Trick 'r Treat bescheren Rocket League ein paar besondere kosmetische Gegenstände. Diese könnt ihr mithilfe von Herausforderungen freischalten.Zusätzlich gibt es zwei zeitlich begrenzte Spielmodi: In Spooky Cube wird der Ball zu einer Kürbislaterne und hat vielleicht die eine oder andere Überraschung parat. In Heatseeker wiederum wird der Ball zu einer enormen Gefahr: Sobald er berührt wird, fliegt er automatisch auf das gegnerische Tor zu – wohl dem, der eine gute Abwehr besitzt.Obwohl Süßigkeiten sicherlich kein gutes Nahrungsmittel im Überlebenskampf darstellen, dürft ihr euch in Rust etwa alle zwei Tage auf die Jagd begeben. Innerhalb von gerade einmal drei Minuten gilt es, so viel Naschkram wie möglich einzusammeln.Wer innerhalb der Top 3 landet, darf sich über einen Lootbag freuen. Der ist randvoll gefüllt mit Materalien oder sogar mit seltenen Waffen, wie etwa einer M249. Wer es nicht aufs Podium schafft, kann die Süßigkeiten immerhin fürs Crafting nutzen.Im nervenaufreibenden Multiplayer-Shooter dürft ihr während der Event-Zeit Kürbisse zerstören, bestimmte Monster erledigen und verschiedene Gegenstände finden. Aber Vorsicht: Wer in Hunt Showdown nicht aufpasst, der wird schnell von feindlichen Spielern erschossen.Wer sich durch die neue Halloween-Questreihe schießt, der darf sich aber über spezielle kosmetische Belohungen freuen. Zudem gibt es noch einen exklusiven Jäger und einen Waffenanhänger freizuschalten.In Animal Crossing: New Horizons läuft schon den gesamten Oktober die Vorbereitungszeit auf die Halloween-Festaktivitäten. Das eigentliche Event gibt es jedoch nur am 31. Oktober und auch dann nur für ein paar Stunden.Am 31. Oktober könnt ihr ab 17 Uhr Jack auf eurer Insel finden und Halloween damit offiziell starten. Ziel ist es nun, so viele Süßigkeiten und Lollis zu sammeln wie möglich. Bevor es Mitternacht ist, könnt ihr diese bei Jack gegen verschiedene Belohnungen eintauschen, die thematisch natürlich alle ein wenig gruselig angehaucht sind.