Spielkultur: Halloween ohne Horror: 11 gruselige Spiele für Angsthasen

11 unheimliche Spiele für Horror-Allergiker

Luigis Mansion 3

Release: 31. Oktober 2019

31. Oktober 2019 Plattformen: Nintendo Switch

Nintendo Switch Preis: 59,99 Euro

59,99 Euro Entwickler: Nintendo

Nintendo Publisher: Nintendo

Oxenfree

Release: 15. Januar 2016

15. Januar 2016 Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS, Android

Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS, Android Preis: 8,19 – 9,99 Euro (je nach Plattform)

8,19 – 9,99 Euro (je nach Plattform) Entwickler: Night School Studio

Night School Studio Publisher: Night School Studio

Yomawari: Night Alone, Midnight Shadows und Lost in the Dark

Release: 29. Oktober 2015 (Night Alone), 24. August 2017 (Midnight Shadows), 25. Oktober 2022 (Lost in the Dark)

29. Oktober 2015 (Night Alone), 24. August 2017 (Midnight Shadows), 25. Oktober 2022 (Lost in the Dark) Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC

Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC Preis: 19,99 Euro (Night Alone und Midnight Shadows), 39,99 Euro (Lost in the Dark)

19,99 Euro (Night Alone und Midnight Shadows), 39,99 Euro (Lost in the Dark) Entwickler: Nippon Ichi Software, Inc.

Nippon Ichi Software, Inc. Publisher: NIS America, Inc.

Bloodborne

Release: 24. März 2015

24. März 2015 Plattformen: PlayStation 4

PlayStation 4 Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro Entwickler: From Software

From Software Publisher: Sony Interactive Entertainment

Cult of the Lamb

Release: 11. August 2022

11. August 2022 Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC

Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC Preis: 22,99 – 24,99 Euro (je nach Plattform)

22,99 – 24,99 Euro (je nach Plattform) Entwickler: Massive Monster

Massive Monster Publisher: Devolver Digital

Inmost

Release: 11. Oktober 2019

11. Oktober 2019 Plattformen: Nintendo Switch, PC, iOS

Nintendo Switch, PC, iOS Preis: 12,99 Euro

12,99 Euro Entwickler: Hidden Layer Games

Hidden Layer Games Publisher: Chucklefish Ltd.

Little Nightmares 1 und 2

Release: 28. April 2017 (Teil 1), 11. Februar 2021 (Teil 2)

28. April 2017 (Teil 1), 11. Februar 2021 (Teil 2) Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC (Teil 2 auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X | S)

Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC (Teil 2 auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X | S) Preis: 19,99 Euro – 34,99 Euro (Teil 1, je nach Plattform), 29,99 Euro (Teil 2)

19,99 Euro – 34,99 Euro (Teil 1, je nach Plattform), 29,99 Euro (Teil 2) Entwickler: Tarsier Studios

Tarsier Studios Publisher: Bandai Namco Entertainment

Costume Quest

Release: 19. Oktober 2010

19. Oktober 2010 Plattformen: PlayStation 3, Xbox 360, PC, iOS, Android

PlayStation 3, Xbox 360, PC, iOS, Android Preis: 9,99 Euro

9,99 Euro Entwickler: Double Fine Productions

Double Fine Productions Publisher: Double Fine Productions

Ghostbusters: Spirits Unleashed

Release: 18. Oktober 2022

18. Oktober 2022 Plattformen: PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X | S, PC (nur Epic)

PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X | S, PC (nur Epic) Preis: 31,99 – 39,99 Euro (je nach Plattform)

31,99 – 39,99 Euro (je nach Plattform) Entwickler: Illfonic

Illfonic Publisher: Illfonic

Gone Home

Release: 15. August 2013

15. August 2013 Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC

Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC Preis: 12,49 – 19,99 Euro

12,49 – 19,99 Euro Entwickler: Fullbright

Fullbright Publisher: Fullbright

Limbo und Inside

Release: 21. Juli 2010 (Limbo), 29. Juni 2016 (Inside)

21. Juli 2010 (Limbo), 29. Juni 2016 (Inside) Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 3 und 4, Xbox 360 und One, PC, iOS, Android (Limbo), Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS (Inside)

Nintendo Switch, PlayStation 3 und 4, Xbox 360 und One, PC, iOS, Android (Limbo), Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS (Inside) Preis: 8,99 – 9,99 Euro (Limbo), 19,99 Euro (Inside)

8,99 – 9,99 Euro (Limbo), 19,99 Euro (Inside) Entwickler: Playdead

Playdead Publisher: Playdead

Halloween-Angebote wohin das Auge reicht

Schon am 1. Oktober stellen viele Horror-Fans Kürbisse vor die Eingangstür und verkrümeln sich mit spannenden Schmökern, Horror-Filmen und -Videospielen bei Kerzenschein aufs kuschelige Sofa.Wer auf die schaurige Halloween-Atmosphäre nicht verzichten kann, aber bei intensiven Schockern wie Resident Evil Outlast oder Silent Hill um Nerven, Herz und Verstand fürchtet, der kommt schnell in Bedrängnis und verzichtet lieber ganz aufs Geisterfest.Dabei ist das gar nicht nötig, denn einige Spiele verschaffen gruselige Genugtuung, ohne dass die Schlafenszeit danach schlimmer erscheint als der Moment des Weckerklingelns!Egal ob kindgerechte Kostümjagd oder spannungsgeladenes Schnetzelabenteuer: Wir haben elf unheimliche Titel für Angsthasen gesammelt, bei denen sich die Nackenhaare höchstens wegen wohliger Schauer aufstellen.Die Luigis Mansion -Reihe ist schon seit Gamecube-Tagen dafür bekannt, eine familienfreundliche Spukhaus-Erfahrung zu bieten. Die Mischung aus Geisterhatz und Nintendo-Magie sorgt auch im dritten Abenteuer auf der Switch für eine angenehm schaurige Atmosphäre, bei der sich Marios Bruder in Grün durch die vielen Etagen eines verlassenen Hotels schlagen muss.Obwohl die schwach beleuchteten Gänge, die stimmige Dekoration und Luigis Zähneklappern ein schönes Grusel-Feeling aufkommen lassen, sorgen die drollig-designten Gespenster selten für echte Gänsehaut. Zart besaitete Spieler können also unbedenklich Nintendos Geisterbahn genießen und sich auf die cleveren Rätsel konzentrieren.Das narrative Indie-Abenteuer Oxenfree beginnt wie ein klassischer Horrorfilm: Eine Gruppe Teenager schippert zu einer verlassenen Insel und scharrt sich mit alkoholischen Kaltgetränken ums Lagerfeuer. Glücklicherweise treibt auf dem Eiland aber kein maskierter Serienkiller sein Unwesen, sondern ein Geist aus der Vergangenheit.Das ist natürlich trotzdem ganz schön gruselig, besonders weil das Gespenst über Funk aus dem Jenseits kommuniziert und sich die Teenager-Truppe bei der Inselerkundung natürlich aufteilen muss. Dank der authentischen Charaktere, den witzigen Dialogen und der dichten Atmosphäre schafft es Oxenfree eine angenehm spannende Gruselgeschichte zu erzählen.Auch Spukgeschichten aus Japan sind bei Horror-Fans sehr beliebt, aber wer urbane Mythen über kopflose Schulmädchen und gesichtslose Gestalten in Anzügen nicht gut verkraftet, kann auf Yomawari zurückgreifen. Nur mit einer Taschenlampe bewaffnet schleicht ihr euch durch eine verlassene Stadt und weicht den zahlreichen Schrecken aus, die in den finsteren Gassen auf euch warten.Dank eines pochenden Herzschlags werdet ihr gewarnt, wenn Monster in der Nähe sind und ihr lieber das Weite suchen sollet, was auch für Herzklopfen vor dem Bildschirm sorgt. Durch die Vogelperspektive und die knuffige Chibi-Protagonistin ist die Yomawari-Reihe dann aber doch ein verkraftbarer Spieleschrecken. In der Long Night Collection gibt’s die ersten beiden Teile Night Alone und Midnight Shadows, vor kurzem erschien mit Lost in the Dark der dritte Teil.Auf dieser Liste gehört Bloodborne wohl zu den gruseligsten Titeln und ganz ohne ist From Softwares Ausflug in die Sphären von Gothic-Spuk und Lovecraft-Horror tatsächlich nicht. Die schaurige Stadt Yharnam ist alles andere als einladend und ungehaltenen Dorfbewohner mit Mistgabeln sowie hungrige Werwölfe wollen euch an jeder Ecke ans Leder.Trotzdem ist Bloodborne ein hervorragender Titel für Angsthasen: Trotz brillantem Sound- und Artdesign ist die Atmosphäre des Spiels zwar stets intensiv und unheimlich, dank fehlender Jump-Scares aber nie überwältigend.Außerdem gibt euch Bloodborne mit seinem ausgeklügelten Kampfsystem genug Werkzeuge zum Wehren an die Hand: Die fiesen Biester sind also nur so lange eine Bedrohung, wenn ihr sie niedergestreckt habt. Gerade bei den für From Software-typischen Bosskämpfen vertreibt das anschließende Triumph-Gefühl jeden Gedanken an Angstzustände.Trotz der Palette an flauschigen Figuren versteckt sich im Herzen von Cult of the Lamb eigentlich ein echter Albtraum. Oder wie sonst sollte man es nennen, wenn ein süß dreinschauendes Schäfchen andere Tiere aus gefährlichen Dungeons befreit, nur um sie dann im hauseigenen Kult zu indoktrinieren, wie Lämmer zur Schlachtbank zu führen und sie einem blutrünstigen Gott zu opfern?Trotzdem schafft die Roguelite-Mischung aus Aufbau-Simulator und Dungeon-Crawler nicht nur spielerisch, sondern auch inhaltlich den Drahtseilakt. Denn Cult of the Lamb hat abseits grauenerregender Endgegner und grausamer Rituale auch wirklich knuffige Tiere samt ihres beschaulichen Kultalltags zu bieten. Eine echte Halloween-Wundertüte! Inmost ist zwar beileibe nicht so zuckersüß wie Cult of the Lamb, der Schrecken des Spiels wird aber trotzdem durch die Optik abgeschwächt: Die Pixel-Grafik und 2D-Perspektive sind natürlich weniger immersiv als Ego-Horror, trotzdem ist das kurzweilige Abenteuer vom litauischen Entwicklerstudio Hidden Layer Games ein stimmiger Spieleschrecken.Das liegt besonders daran, dass ihr den Schattenkreaturen von Inmost hilflos ausgeliefert seid: Als behäbiger Protagonist im mittleren Alter kommt ihr nur durch Rätsel voran, könnt euch nicht wehren und stellt so eine leichte Beute dar. Zockt ihr den Titel bei Kerzenschein und genießt die dichte Atmosphäre, könnt ihr danach auch ohne Albträume ins Schlummerland übersiedeln – zumindest, wenn ihr Themen wie Trauma und Verlust gut verdaut.Die Little Nightmares -Reihe hatihren Namen nicht ohne Grund: Kristallisierte Kindheitsängste sind die Essenz, aus denen die beiden Puzzle-Plattformer von Tarsier Studios geformt wurden. Doch die kleinen Albträume werden auch für Erwachsene zu großen Schrecken, wenn sie so schaurig-schön gestaltet sind wie die faszinierenden Kreaturen von Little Nightmares.Die Spukgestalten, die euch mit ihren langen Gliedmaßen und gigantischen Körpern durch die bizarre Spielwelt verfolgen, sind der Star des Spiels und sorgen für surreale Schreckmomente. Das Lösen der Rätsel ist Adrenalin pur, die Angst erwischt zu werden ein ständiger Begleiter. Trotzdem sind die beiden Little Nightmares-Spiele eher unheimlich atmosphärisch als unheimlich gruselig, gerade weil man sich nicht auf billige Jump-Scares verlässt.Besonders beschaulich geht es dagegen bei Costume Quest zu, wo ihr ganz traditionell kostümiert um die Häuser zieht und Süßigkeiten einsackt. Als Ritter, Pirat oder Candy Corn verkleidet gilt es nicht nur Klingeln putzen, sondern auch zu Halloween passende Minispiele wie Apfeltauchen zu absolvieren. Abhängig von euren Kostümen könnt ihr aber auch mächtige Verwandlungen durchführen und so euer gekidnapptes Geschwisterkind retten.Aber Costume Quest wäre kein Spiel von Entwicklerstudio Double Fine, wenn die kinderfreundliche Süßigkeitenjagd nicht mit einem Esslöffel Humor und jeder Menge skurriler Designs gewürzt wäre. Damit ist Double Fines Halloween-Spaß auch zwölf Jahre nach seinem Release ein guter Weg, das Gruselfest zu feiern – egal in welchem Alter.Es bleibt bunt und familienfreundlich: Mit Ghostbusters: Spirits Unleashed schafft es die kultige Filmreihe rund um vier verpeilte Geisterjäger erneut in die Welt der Videospiele und will dieses Mal als asymmetrischer Multiplayer begeistern. Mit polierten Protonenpacks auf dem Rücken könnt ihr allein oder mit bis zu vier Freunden die Spukgestalten aufsaugen – oder den Jägern als Geist auf den… nun ja, Geist zu gehen.Dank Crossplay gibt es keine Plattformeinschränkungen, die dem schaurigen Spaß im Weg stehen würden. Bei der Stange halten sollen euch währenddessen zahlreiche kosmetische Gegenstände und Upgrades für eure Ausrüstung. Ghostbusters: Spirits Unleashed sorgt deshalb für geisterhaften Gruselspaß, auch für die schreckhafte Spielerschaft.In Gone Home ist die Abwesenheit der größte Gruselfaktor: Ihr kehrt nach einem Auslandsjahr in die Heimat zurück und findet ein verlassenes Haus vor, keine Spur von euren Liebsten. Was sich nach einem waschechten Horror-Thriller anhört, ist eigentlich vor allem eine sehr dichte und clever geschriebene Geschichte, die sich euch durch die Erkundung des Hauses offenbart. Von Rätsel, Kämpfen oder Jump-Scares keine Spur: Gone Home ist ein rein narratives Erlebnis.In dieser Hinsicht wird das Indie-Abenteuer von Entwicklerstudio Fullbright zusammen mit Dear Esther häufig als einer der ersten Walking Simulatoren bezeichnet. Trotzdem ist Gone Home eine klasse Wahl zu Halloween: Das gespenstisch leere Haus übt eine düstere Faszination aus und das Eintauchen in die zum Schneiden dicke Atmosphäre des Spiels sind genau der richtige Kick für Spieler, die Spukgeschichten gerne etwas weniger intensiv serviert bekommen.Sowohl Limbo als auch Inside gehören seit jeher zu den bekanntesten Schauer-Indies: Die beiden 2D-Puzzle-Titel von Entwicklerstudio Playdead konfrontieren Spieler mit Gefühlen wie Machtlosigkeit, Paranoia und Isolation, die zusammen mit der monochrome Farbpalette für eine bedrückende Atmosphäre sorgen.Um wildgewordenen Hunden, gigantischen Spinnen und schießwütigen Wachmännern zu entkommen, heißt es kleinere Rätsel lösen und bei Bedarf die Beine in die Hand nehmen. Trotz grausamer Bildschirmtode und der erwähnten Atmosphäre sind Limbo und Inside dank der simpel gehaltenen Grafik keine Horror-Schocker und auch für Angsthasen gut verdauliche Videospielthriller.Falls ihr den ein oder anderen Titel aus unserer Liste auf euren eigenen Wunschzettel packen oder möglicherweise sofort in den Einkaufswagen werfen wollt, empfehlen wir euch bei den aktuell noch laufenden Halloween-Angeboten vorbeizuschauen.Wenn ihr auf dem PC unterwegs seid, lohnt sich ein Besuch bei Steam oder im Epic Games Store : Beide haben anlässlich des Gruselfests zahlreiche Horror-Spiele saftig im Preis gesenkt. Und auch der PlayStation Store sorgt mit seinen rund 450 reduzierten Spielen zu Halloween für eine preisgünstige Gänsehaut.