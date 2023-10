Spielkultur: Halloween ohne Horror: 13 gruselige Spiele für Angsthasen

Sobald der Oktober beginnt, befinden sich Horror-Fans in ihrem Element, schmücken alles mit Kürbissen und verbringen ihre Abende mit den schaurigsten Spielen, die sie finden können. Doch auch Angsthasen möchten Freude an Halloween verspüren - Deshalb haben wir euch eine Liste an Horror-Spielen zusammengestellt, die eine Grusel-Atmosphäre bieten, euch jedoch nicht zu sehr erschrecken.

Halloween: 13 harmlose aber unheimliche Spiele

V Rising





In V Rising Vampir, der ums Überleben kämpft. Ihr saugt umherlaufende Menschen aus und baut euer eigenes Dracula-Schloss, um am Tag vor der Sonne zu flüchten. Nachdem ihr tagsüber ein Schläfchen in eurem Sarg haltet oder von Baum zu Baum huscht, um Schatten zu gewinnen, könnt ihr euch nachts frei bewegen. Dann macht es besonders viel Spaß, umliegende Banditen-Dörfer zu plündern, wodurch ihr euren Blutdurst stillen und vielleicht sogar einen neuen Diener findet, der euch zuhause unterstützt.







Während des Spielverlaufs gilt es, unterschiedliche Bosse aufzusuchen und sie zu besiegen, um besondere Materialien zu erhalten. Die Kämpfe sind zum Teil sehr knackig und erfordern eine starke Ausrüstung, die ihr in eurem Schloss herstellen könnt. Zum Craften benutzt ihr eine Vielzahl an Werkbänken, die auch während euren Beutezügen weiterhin Items produzieren.



Trotz Vampir-Thema und unheimlicher Gothic-Atmosphäre ist V Rising kein gruseliges Spiel und perfekt für Angsthasen geeignet. Wegen der ISO-Perspektive wirkt das Aussaugen der Menschen optisch nicht allzu erschreckend und Jumpscares oder ähnliches gibt es in dem Spiel nicht. Es erschien 2022 im Early Access, verlässt diesen aber kommendes Jahr und wechselt zur Vollversion.



Release : 17. Mai 2022 (Early Access), Q2 2024 (Vollversion)

: 17. Mai 2022 (Early Access), Q2 2024 (Vollversion) Plattform : PC

: PC Preis : 19,99 Euro

: 19,99 Euro Entwickler : Stunlock Studios

: Stunlock Studios Publisher: Stunlock Studios



Vampire Survivors Inwerdet ihr zum, der ums Überleben kämpft. Ihr saugt umherlaufende Menschen aus und baut euer eigenes, um am Tag vor der Sonne zu flüchten. Nachdem ihr tagsüber ein Schläfchen in eurem Sarg haltet oder von Baum zu Baum huscht, um Schatten zu gewinnen, könnt ihr euch nachts frei bewegen. Dann macht es besonders viel Spaß, umliegende Banditen-Dörfer zu plündern, wodurch ihr euren Blutdurst stillen und vielleicht sogar einen neuen Diener findet, der euch zuhause unterstützt.Während des Spielverlaufs gilt es, unterschiedlicheaufzusuchen und sie zu besiegen, um besondere Materialien zu erhalten. Die Kämpfe sind zum Teil sehr knackig und erfordern eine starke Ausrüstung, die ihr in eurem Schloss herstellen könnt. Zumbenutzt ihr eine Vielzahl an Werkbänken, die auch während euren Beutezügen weiterhin Items produzieren.Trotz Vampir-Thema und unheimlicherist V Rising kein gruseliges Spiel und perfekt für Angsthasen geeignet. Wegen der ISO-Perspektive wirkt das Aussaugen der Menschen optisch nicht allzu erschreckend und Jumpscares oder ähnliches gibt es in dem Spiel nicht. Es erschien 2022 im, verlässt diesen aber kommendes Jahr und wechselt zur Vollversion.





Vampire Survivors Horden von Gegnern auf euch zukommen. Wenn ihr Schaden erleidet, gilt es, ein herumliegendes Brathähnchen zu futtern, um euch zu heilen.







Passend zum Thema stehen euch Waffen wie Knoblauch, Bibeln, Weihwasser, Äxte und Kreuze zur Verfügung, um euch zu verteidigen und bis zum Ende durchzuhalten. Mit jedem aufgestiegenen Level könnt ihr eure Waffe verbessern, eine weitere hinzufügen oder Vorteile durch weitere Items erhalten, zum Beispiel mehr Rüstung oder Bewegungsgeschwindigkeit.



Abgesehen von der uralt aussehenden Pixelgrafik bietet das Spiel aber keinen Horror und setzt lediglich auf die Atmosphäre. In alten Schlössern, einer Bibliothek oder einer Molkerei begegnet ihr Skeletten, Fledermäusen, Medusa und schließlich dem Tod persönlich. Mit jeder Minute, die ihr am Leben seid, wird es etwas schwieriger, bis sich eure Figur in einem mit Gegnern gefluteten Bildschirm befindet.



Release : 20. Oktober 2022

: 20. Oktober 2022 Plattformen : PC, Mobile, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S

: PC, Mobile, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S Preis : 4,99 Euro

: 4,99 Euro Entwickler : poncle

: poncle Publisher: poncle



liefert allein grafisch einen gruseligen Anblick – es sieht furchtbar aus, doch ihr solltet dem Spiel eine Chance geben. Entwickler poncle bietet verschiedene Figuren und Maps auf denen ihr überleben müsst, währendauf euch zukommen. Wenn ihr Schaden erleidet, gilt es, ein herumliegendeszu futtern, um euch zu heilen.Passend zum Thema stehen euchzur Verfügung, um euch zu verteidigen und bis zum Ende durchzuhalten. Mit jedem aufgestiegenen Level könnt ihr eure Waffe verbessern, eine weitere hinzufügen oder Vorteile durch weitere Items erhalten, zum Beispiel mehr Rüstung oder Bewegungsgeschwindigkeit.Abgesehen von derbietet das Spiel aber keinen Horror und setzt lediglich auf die Atmosphäre. In alten Schlössern, einer Bibliothek oder einer Molkerei begegnet ihr Skeletten, Fledermäusen, Medusa und schließlich dem Tod persönlich. Mit jeder Minute, die ihr am Leben seid, wird es etwas schwieriger, bis sich eure Figur in einem mit Gegnern gefluteten Bildschirm befindet.

Luigis Mansion 3

Release: 31. Oktober 2019

31. Oktober 2019 Plattformen: Nintendo Switch

Nintendo Switch Preis: 59,99 Euro

59,99 Euro Entwickler: Nintendo

Nintendo Publisher: Nintendo

Oxenfree

Release: 15. Januar 2016

15. Januar 2016 Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS, Android

Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS, Android Preis: 8,19 – 9,99 Euro (je nach Plattform)

8,19 – 9,99 Euro (je nach Plattform) Entwickler: Night School Studio

Night School Studio Publisher: Night School Studio

Yomawari: Night Alone, Midnight Shadows und Lost in the Dark

Release: 29. Oktober 2015 (Night Alone), 24. August 2017 (Midnight Shadows), 25. Oktober 2022 (Lost in the Dark)

29. Oktober 2015 (Night Alone), 24. August 2017 (Midnight Shadows), 25. Oktober 2022 (Lost in the Dark) Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC

Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC Preis: 19,99 Euro (Night Alone und Midnight Shadows), 39,99 Euro (Lost in the Dark)

19,99 Euro (Night Alone und Midnight Shadows), 39,99 Euro (Lost in the Dark) Entwickler: Nippon Ichi Software, Inc.

Nippon Ichi Software, Inc. Publisher: NIS America, Inc.

Bloodborne

Release: 24. März 2015

24. März 2015 Plattformen: PlayStation 4

PlayStation 4 Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro Entwickler: From Software

From Software Publisher: Sony Interactive Entertainment

Cult of the Lamb

Release: 11. August 2022

11. August 2022 Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC

Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC Preis: 22,99 – 24,99 Euro (je nach Plattform)

22,99 – 24,99 Euro (je nach Plattform) Entwickler: Massive Monster

Massive Monster Publisher: Devolver Digital

Inmost

Release: 11. Oktober 2019

11. Oktober 2019 Plattformen: Nintendo Switch, PC, iOS

Nintendo Switch, PC, iOS Preis: 12,99 Euro

12,99 Euro Entwickler: Hidden Layer Games

Hidden Layer Games Publisher: Chucklefish Ltd.

Little Nightmares 1 und 2

Release: 28. April 2017 (Teil 1), 11. Februar 2021 (Teil 2)

28. April 2017 (Teil 1), 11. Februar 2021 (Teil 2) Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC (Teil 2 auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X | S)

Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC (Teil 2 auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X | S) Preis: 19,99 Euro (Teil 1), 29,99 Euro (Teil 2)

19,99 Euro (Teil 1), 29,99 Euro (Teil 2) Entwickler: Tarsier Studios

Tarsier Studios Publisher: Bandai Namco Entertainment

Costume Quest

Release: 19. Oktober 2010

19. Oktober 2010 Plattformen: PlayStation 3, Xbox 360, PC, iOS, Android

PlayStation 3, Xbox 360, PC, iOS, Android Preis: 9,99 Euro

9,99 Euro Entwickler: Double Fine Productions

Double Fine Productions Publisher: Double Fine Productions

Ghostbusters: Spirits Unleashed

Release: 18. Oktober 2022

18. Oktober 2022 Plattformen: PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X | S, PC (nur Epic)

PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X | S, PC (nur Epic) Preis: 19,50 – 19,99 Euro (je nach Plattform)

19,50 – 19,99 Euro (je nach Plattform) Entwickler: Illfonic

Illfonic Publisher: Illfonic

Gone Home

Release: 15. August 2013

15. August 2013 Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC

Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC Preis: 14,79 – 19,99 Euro

14,79 – 19,99 Euro Entwickler: Fullbright

Fullbright Publisher: Fullbright

Limbo und Inside

Release: 21. Juli 2010 (Limbo), 29. Juni 2016 (Inside)

21. Juli 2010 (Limbo), 29. Juni 2016 (Inside) Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 3 und 4, Xbox 360 und One, PC, iOS, Android (Limbo), Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS (Inside)

Nintendo Switch, PlayStation 3 und 4, Xbox 360 und One, PC, iOS, Android (Limbo), Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS (Inside) Preis: 9,99 Euro (Limbo), 19,99 Euro (Inside)

9,99 Euro (Limbo), 19,99 Euro (Inside) Entwickler: Playdead

Playdead Publisher: Playdead