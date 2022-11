Spielkultur: Die WM-Videospiele der FIFA setzen auf Blockchain

FIFA WM 2022: Spiele in der Blockchain

Upland Metaverse und Phygtl mit WM-Bonus

WM selber spielen in FIFA 23

Nicht mehr lange, dann beginnt die vielerorts umstrittene und heiß diskutierte Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Während dort physisch der Sport gelebt wird, will die FIFA auch digital das Ereignis präsent halten.Da man sich aber mit Publisher EA nach gescheiterten Lizenzverhandlungen nicht mehr so gut versteht, hat sich der Fußballweltverband kurzerhand neue Partner gesucht – im Web 3.0- oder auch Blockhain-Bereich.In einer Pressemitteilung, so schreiben es die englischsprachigen Kollegen von Insider Gaming , kündigte die FIFA vier Spiele an, die zeitlich passend zur bevorstehenden WM 2022 erscheinen. Wer auf eine direkte Konkurrenz zu EAs FIFA 23 hofft, der dürfte ziemlich enttäuscht werden.Das erste Spiel ist AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition, bei dem Matches im Modus 4-vs-4 ausgetragen werden. Die Fußballer werden hier jedoch ausschließlich von der KI gesteuert, während ihr als Spieler lediglich "in lustigen und taktischen Momenten" eingreifen könnt.In Spiel Nummer 2 mit dem Namen Matchday Challenge: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition erwartet euch ein Tippspiel basierend auf Fußballkarten. Laut Pressemitteilung soll es dabei nicht nur darum gehen, mit seinen Vorhersagen richtig zu liegen, sondern auch "der Beste unter den Freunden zu sein".Bei den anderen beiden Spielen handelt es sich eher um Kollaborationen, anstatt um eigens für die WM entwickelte Spiele. In Upland Metaverse, einer Blockchain-basierten Welt, in der Spieler virtuelle Immobilien kaufen und verkaufen können, wird es während der WM 2022 verschiedene digitale Gegenstände geben. Unter anderem sollen Teilnehmer "legendäre Video-Highlights des Turniers" sammeln können.Phygtl wiederum wird als eine "immersive Erfahrung, bei der sich Fans zusammenschließen, um die weltweit erste von Fans generierte digitale Belohnung zu erschaffen" beschrieben. Was das genau im Detail bedeutet, geht aber aus der Pressemitteilung nicht hervor.Wer hingegen lieber die Weltmeisterschaft selbst spielen will, ganz ohne Blockchain- und NFT-Thema, der muss auf FIFA 23 schauen. Dort erscheint heute mit einem kostenlosen Update der WM-Modus , bei dem ihr das größte Fußballturnier der Welt ganz nach euren Belieben nachspielen könnt.Für EA ist es derweil das letzte FIFA in dieser Art und Weise. Ab dem nächsten Jahr wird die Fußballreihe als EA Sports FC fortgeführt . Hinsichtlich der Lizenzen verliert man jedoch bisher nur die Namensrechte der FIFA und deren Turnierformate – Ligen und Spieler sollen aber auch weiterhin mit echten Namen auftauchen.