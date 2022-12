Spielkultur: Buch-Besprechung: Die Geheimnisse von Monkey Island

Von Anfang an

Textwüste: In diesem Buch gibt es 0 Bilder.



Mein Fazit: "Die Geheimnisse von Monkey Island" wird mangels Bild-Anteil nicht jedem der als Zielgruppe angepeilten Piraten-Liebhaber gefallen, doch wer sich auf das Buch einlässt und wirklich für die Serie interessiert, der findet darin 100 spannende Anekdoten zum Kopfschütteln und Weitererzählen. Oder wusstet ihr, dass Steven Spielberg bei Tim Schafer höchstpersönlich angerufen hat, wenn er mal wieder bei einem Rätsel festhing…?

Na, auch noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für die Games-affine Verwandtschaft oder den Freundeskreis? Dann könnte das neue Buch "Die Geheimnisse von Monkey Island" von Nicolas Deneschau – ganz im Stile der spielerischen Vorlagen – die perfekte Lösung für euer aktuelles Problem sein. Klickt auf diesen Link , legt das Buch in den Warenkorb und füllt dann…Bevor ihr denkt, wir würden an den Verkaufserlösen beteiligt oder könnten den Schmöker bedingungslos empfehlen, hier ein paar Worte zu diesem frischen Druckerzeugnis: "Die Geheimnisse von Monkey Island – Auf Kapertour mit Pixel-Piraten!“ (so der volle Titel) ist im noch jungen Look Behind You-Verlag – der sich selbst als Premium-Publisher mit Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit versteht – erschienen. Das Buch hat 272 Seiten und einen robusten Hardcover-Einband, ist mit ganz vielen deutschen Worten gefüllt und kostet 24,90 Euro. Das sehr umfangreiche Inhaltsverszeichnis gibt dem Werk eine klare Struktur und euch die Möglichkeit, zum gewünschten Abschnitt zu springen – hier geht es nämlich nicht nur um das affige Original oder vielleicht noch LeChucks Rache , sondern um die komplette Serie sowie die Hintergründe von Lucasfilm Games. Was "Die Geheimnisse von Monkey Island" kurioserweise nicht bietet, sind Bilder (siehe Foto unten). Das ist zum einen schlicht schade, weil euch so die hübschen Sprites und Hintergründe durch die Lappen gehen, zum anderen macht es das Lesen zu einem etwas exklusiveren Unterfangen. Weil nur derjenige sich die zum jeweiligen Thema passenden Dinge vorstellen kann, der sie auch wirklich noch im Kopf hat. "Aber welcher Nicht-Fan von Monkey Island kauft sich schon dieses Buch" könnte man nun fragen. Ein berechtigter Einwand, trotzdem hätte man durch die Verwendung von Screenshots, Artworks oder auch Fotos die Menschen besser mitnehmen können, die vielleicht nicht jeden Teil der Reihe auswendig kennen oder gerne ein paar Fotografien zu den erzählten Begebenheiten und handelnden Personen gesehen hätten.Inhaltlich ist das Buch stark. Hier erzählt nicht nur ein Spiele-Fan oder -Analyst das erlebte Spiel nach oder fasst die im Internet verfügbaren Info-Schnipsel gekonnt zusammen – sondern man erfährt Neues und Spannendes, kommt richtig nah an die Spielemacher heran, hört von unbekannten Anekdoten – tatsächlich trieft ein guter Schluck vom kreativen Geist des Kultstudios Lucasfilm Games aus den Seiten. Wenngleich ich vor allem einigen Superlativen nicht zustimmen kann – "Die meisten dieser Spiele (Anm. d. Red.: gemeint sind "Adventures") waren die grafischen und klanglichen Highlights ihrer jeweiligen Zeit." – ist es hochinteressant zu erfahren, wie das kreative Chaos-Trio aus Gilbert, Grossman und Schafer zusammenarbeitete, wer welche Parts schrieb und welche anderen Männer an der Entstehung der Adventure-Klassiker beteiligt waren. Ein Vorwort von Larry Ahern, Mitarbeiter an Monkey Island 2 , ist ebenso am Start wie zahlreiche Gags und Anspielungen sowie Fußnoten – ein interessantes stilistisches Mittel, um auf Spiele zu verweisen oder handfeste Infos zu verpacken. Sogar ein humoriges Beleidigungsduell hat es in den Anhang geschafft.Das französische Original "Les mystères de Monkey Island. À l’abordage des pirates !" ist bereits 2019 erschienen, nun wurde es von Léonce Lupette und Christian Lux ins Deutsche übersetzt. Die deutsche Version ist kompetent, kann an einigen Stellen jedoch ihre Herkunft nicht verbergen – manchen Passagen merkt man an, dass sie ein deutscher Autor wohl anders ausgedrückt hätte als ein Übersetzer ins Deutsche. Das tut dem Spaß keinen Abbruch, man liest dieses Buch aber schon wegen der Fakten, Details und Anekdoten, nicht wegen der sprachlichen Brillanz. Die Datierung des Original-Releases im Jahr 2019 sorgt natürlich auch dafür, dass das diesjährige Return to Monkey Island nicht Teil des Buchs ist – das ist nicht schlimm, wenn ihr es euch kauft weil ihr gerade so schön im Piratenmodus seid, man sollte es aber vorher wissen. Denn der Rest der Reihe ist komplett im Buch verarbeitet: Sowohl Episoden wie Escape from Monkey Island als auch die Tellta le-Neubearbeitung oder die Special Edition von 2009.