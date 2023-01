Spielkultur: Video: 30 kommende Top-Spiele 2023

Damit konnte nun wirklich niemand rechnen: Auch 2023 erscheint ein bunter Strauß Videospiele – und zwar ein richtig krasses Line-Up an Hochkarätern. Schon in den Monaten Januar bis Juni ist so viel AAA-Betrieb wie in manch komplettem Kalenderjahr. Wir haben für euch kompakt und handlich zusammengetragen, auf welche Software-Hits sich PC- und Konsolenbesitzer 2023 freuen dürfen: Neues Zelda, neues Diablo, neues Assassin's Creed, neues Final Fantasy, neues Forza, neues Spider-Man – dazu Bethesdas Mammut-Rollenspiel Starfield, das RTS-Schwergewicht Company of Heroes 3, Square Enix' Forspoken und die Reise nach Hogwarts Legacy. Obendrein stürmt Baldur's Gate 3 endlich aus dem Early Access, Atomic Heart möchte Half-Life 2 beerben und das Remake von Dead Space schockt schon in wenigen Wochen. Hier kommen unsere 30 Games-to-play 2023.