Spielkultur: Zwei Mobile-Hits sorgen für milliardenschwere Meilensteine

PUBG Mobile und Genshin Impact: Über eine Milliarde Downloads aus den App Stores

Die mobilen Ableger von Player Unknown's Battlegrounds , kurz PUBG Mobile, und Genshin Impact schreiben weiter starke Zahlen und sorgen in der Industrie für milliardenschwere Meilensteine.Während PUBG Mobile einen langfristigen Umsatz von insgesamt neun Milliarden US-Dollar seit seiner Veröffentlichung verbuchen kann, steht Genshin Impact ebenfalls bei sagenhaften vier Milliarden US-Dollar.Beeindruckend ist nicht nur der finanzielle Erfolg der beiden milliardenschweren Mobile-Games, sondern viel eher, woraus dieser mündet: Über 126,4 Millionen Mal wurde Genshin Impact seit seinem Release weltweit aus dem Apple und dem Google Play Store heruntergeladen. Allein zwischen dem vergangenen Januar und dem letzten September wurde der Titel über 37,3 Millionen Mal installiert, was den Daten von Sensor Tower ( via Gamesindustry) zufolge einem Rückgang von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Bei PUBG Mobile sieht das ganze noch einmal etwas extremer aus, verzeichnete es seit seiner Veröffentlichung im März 2018 eine enorme Anzahl von 1,1 Milliarden Downloads in den App Stores. Die mobile Adaption des beliebten Battle Royales wurde im Zeitraum zwischen Januar und September 2022 allein 104,4 Millionen Mal installiert, womit man ähnlich wie bei Genshin Impact einen Rückgang von etwa 27 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 hinnehmen musste.Die Rückgänge der vermeintlichen Spielerzahl spiegeln sich natürlich auch in den Umsätzen wieder: PUBG Mobile verbuchte in den ersten drei Quartalen des letzten Jahres 1,6 Milliarden US-Dollar, was gegenüber den im Vorjahreszeitraum erwirtschafteten 2,2 Milliarden einen Rückgang von 27 Prozent entspricht. Jüngst wurde der Titel von der gegenwärtigen afghanischen Regierung, den Taliban, verboten, weil er zu "brutal" sei Genshin Impact hingegen setzte zwischen Q1 und Q3 im letzten Jahr vergleichbar starke 1,4 Milliarden US-Dollar um, womit man einen neuen Höchstwert von insgesamt 3,7 Milliarden US-Dollar noch vor dem zweiten Jahrestag von MiHoYos RPG-Hit erzielen konnte.