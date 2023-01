Spielkultur: Kommentar: Mein Gaming-Jahr 2023 wird vielleicht gut - und eures?

Kajetan hat geschrieben: ? vor 39 Minuten Auch 2023 werde ich genug Spiele haben, die mich interessieren, die mir Spaß machen, die mich vielleicht sogar begeistern. Der Trick besteht darin, dass dies nicht unbedingt Spiele aus dem Jahr 2023 sein müssen Auch 2023 werde ich genug Spiele haben, die mich interessieren, die mir Spaß machen, die mich vielleicht sogar begeistern. Der Trick besteht darin, dass dies nicht unbedingt Spiele aus dem Jahr 2023 sein müssen

Zum einen dies und zum anderen lasse ich mich einfach überraschen, was die Indie-Schiene so hergibt.Vielleicht ist ja wieder ein (von 4P nie getestetes) Slay the Spire dabei, ein Into the Breach, ein (von 4P stiefmütterlich behandeltes) Factorio oder sogar ein (von 4P seltsam hochgejubeltes) Vampire Survivors.AAA habe ich hinter mir gelassen. Ich muss das alles nicht mehr spielen, vor allem muss ich mich mit dem Stierexkrement, das mir Publisher überhelfen wollen, nicht herumschlagen. DRM, gegen den Securom harmlos wirkt, always online, Anti-Cheat Maßnahmen, die nur immer noch tiefer in mein System eingreifen wollen, MTA, DLC und der Rest von dem Song.Überlasse ich gerne der unbedarften Jugend. Wir waren auch mal da, wer sind wir, die folgenden Generationen für ihr unbedachtes Handeln zu tadeln?Insofern wird mein Jahr 2023 im Bereich Videospiele garantiert gut, irgendwas findet sich immer in dem See aus Murks, so war es und so wird es sein, bis wirklich Niemand mehr Videospiele programmiert.Vor allem wird es aber spannend, da ich mich nicht mehr im Vorfeld über kommende Erscheinungen informieren werde.Ich lasse mich jetzt 100% treiben.Offenlegung: Vorher waren es auch schon 90%. Da man eh meist über den AAA Bereich vorher... "informiert" wird und der Indie Bereich schlicht zu groß ist, ihn zu überblicken, muss man halt gucken, was man sieht.Einzig der AA Sektor wäre noch interessant, aber auch da werde ich weiter auf Sicht fahren. Also auf Steam die Screenshots angucken und Vorverurteilen.Und dann wären da noch persönliche Herausforderungen, die mich "Special Interest" werden lassen. Ich vertrage einige Effekte nicht. Ob und wie stark die in einem Spiel sind, das muss ich leider immer selber herausfinden, auf...