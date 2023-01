Spielkultur: Spielemessen 2023: Die wichtigsten Termine des Jahres

Die wichtigsten Spielemessen und Events 2023

Xbox Developer_Direct

Wann? 25. Januar 2023, ab 21:00 Uhr

25. Januar 2023, ab 21:00 Uhr Livestream? Auf YouTube und Twitch





Game Developers Conference

Wann? 20. bis 24. März 2023

20. bis 24. März 2023 Livestream? Einzelne Vorträge via GDC-Webseite

PAX East

Wann? 23. bis 26. März 2023

23. bis 26. März 2023 Livestream? Auf Twitch

Future Games Show

Wann? 23. März 2023

23. März 2023 Livestream? Auf Twitch, YouTube und Twitter

Summer Game Fest

Wann? 8. Juni 2023

8. Juni 2023 Livestream? Twitch und YouTube

E3

Wann? 11. bis 16. Juni 2023

11. bis 16. Juni 2023 Livestream? Auf Twitch

gamescom

Wann? 23. bis 27. August 2023

23. bis 27. August 2023 Livestream? Twitch und YouTube

Tokyo Game Show

Wann? 21. bis 24. September 2023

21. bis 24. September 2023 Livestream? Noch unbekannt

The Game Awards

Wann? Dezember 2023

Dezember 2023 Livestream? Twitch und YouTube

Blizzcon

Wann? Noch unbekannt

Livestream? Noch unbekannt

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie soll 2023 ein Jahr werden, in dem Spielemessen auf der ganzen Welt wieder Besucher empfangen. Wir verraten euch, welche Termine ihr in diesem Jahr besonders im Auge behalten solltet.Und an Messen und besonderen Events wird es 2023 garantiert nicht mangeln. Neben vielen alten Bekannten gibt es auch Rückkehrer, wie etwa die E3 in Los Angeles. Darüber hinaus hat der eine oder andere Publisher Gefallen an der digitalen Kommunikationspolitik gefunden.Bevor wir mit all den Terminen um uns werfen, ein kleiner Hinweis: Wir werden diesen Artikel regelmäßig aktualisieren, sobald es neue Informationen oder Terminänderungen zu den jeweiligen Spielemessen gibt. Die Updates werden wir natürlich entsprechend kennzeichnen.Nachdem Microsoft überraschenderweise bei den The Game Awards 2022 sehr ruhig blieb, legt der Xbox-Hersteller nun zum Jahresbeginn vor. Am 25. Januar gibt es einen ersten Gaming-Showcase namens Developer_Direct , der sich auf vier kommende Spiele fokussiert: Redfall Forza Motorsport und das nächste Addon für The Elder Scrolls Online Zu allen vier Spielen soll es sowohl ausführliche Spielszenen als auch neue Informationen geben. Dazu zählen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Releasetermine für Redfall und Minecraft Legends. Bethesdas Rollenspiel-Schwergewicht Starfield soll hingegen erst in einer späteren, separaten Show beleuchtet werden.Weniger um große Enthüllungen und neue Trailer geht es auf der Game Developers Conference zu. Stattdessen ist die Spielemesse in San Francisco vor allem ein Treff für Entwickler aus der ganzen Welt, um sich auszutauschen. Einige der vor Ort gehaltenen Vorträge werden aber auch live oder zumindest zeitverzögert übertragen, damit auch Nicht-Entwickler einen Einblick in die teils sehr spannenden Gedankengänge bekommen. Alle Infos dazu erhaltet ihr auf der GDC-Webseite Die PAX East kann zwar von der Popularität her nicht mit den ganz großen Besuchermessen wie der gamescom oder Tokyo Game Show mithalten, aber ist bei Indie-Entwicklern und kleineren Publishern überaus beliebt. In der Vergangenheit haben Unternehmen wie Devolver Digital oder Focus Home die Bühne für sich eindrucksvoll genutzt.Wie es 2023 damit aussieht, bleibt aktuell noch abzuwarten. Einen Messeplan gibt es derzeit noch nicht, aber Teile der Messe sollen via Twitch übertragen werden. Wer hingegen vor Ort dabei sein möchte, muss sich Ende März nach Boston begeben.Die Future Games Show ist eine reine Digitalveranstaltung vom englischen Magazin Gamesradar. Im Fokus stehen zahlreiche Indie-Entwickler, die frische Trailer präsentieren oder gleich ganz neue Spiele ankündigen. Wer auf der Suche nach spannenden Geheimtipps ist, sollte sich den Termin auf jeden Fall im Kalender markieren.Für dieses Jahr sind noch zwei weitere Ausgaben der Future Games Show geplant. Die zweite "FGS" findet am 11. Juni 2023 statt, während die dritte und letzte Ausgabe am 23. August 2023 ausgestrahlt wird.Einst als Ersatz für den Ausfall der E3 gedacht, hat sich Geoff Keighleys Summer Game Fest mittlerweile zu einer eigenen kleinen Instanz entwickelt. Große Publisher wie Sony, Microsoft, Epic Games und mehr waren im letzten Jahr vertreten und dürften wohl auch in diesem Jahr auf dem Zettel stehen.Ausführliche Details zum diesjährigen Summer Game Fest gibt es aber noch nicht. Es wird aber definitiv nicht der einzige Auftritt von Geoff Keighley im Sommer bleiben.Wegen Corona mehrfach ausgefallen und zwischenzeitlich stand sie sogar ganz auf der Kippe, aber in diesem Jahr gibt es die Rückkehr der E3 . Die einst wichtigste Videospielmesse der Welt meldet sich aus Los Angeles zurück und ist zweigeteilt.Ab dem 11. Juni 2023 starten erst einmal rein digitale Events, bei denen Zuschauer von Zuhause aus einschalten können. Ab dem 13. Juni ist die Messe dann für Besucher zugänglich, die vor Ort neue Spiele bestaunen können. Ausführliche Details zur Planung der E3 2023 soll es in den nächsten Wochen geben.Die wichtigste Videospielmesse für deutsche Besucher ist natürlich in diesem Jahr auch wieder mit von der Partie. Die gamescom findet wie gewohnt im August statt und lässt euch in Köln vor Ort jede Menge Spiele ausprobieren und an Events teilnehmen.Bereits einen Abend zuvor am 22. August 2023 findet noch die Opening Night Live von Moderator Geoff Keighley statt. In der wird es wie im Jahr zuvor einige Neuankündigungen anlässlich der gamescom geben.Nur gut einen Monat nach der gamescom startet Japans größte Videospielmesse: Ende September öffnen erneut die Pforten der Tokyo Game Show. Hier liegt der Fokus natürlich in erster Linie auf japanischen Spielen, aber die Messe rückt Stück für Stück auch immer mehr ins internationale Rampenlicht.Aktuell gibt es aber noch keine Details dazu, wer in diesem Jahr auf der Messe vertreten sein wird. Diese Infos dürften erst in den nächsten Monaten folgen.Das Spielejahr wird 2023 ein weiteres Mal Geoff Keighley beenden. Für den Dezember ist bereits eine weitere Ausgabe der The Game Awards bestätigt, bei dem alljährlich die besten Spiele des Jahres gekürt werden . Dazwischen gibt es auch immer jede Menge Neuankündigungen und frisches Trailermaterial.Genaue Infos zu den The Game Awards 2023 dürfte es aber frühestens im Sommer geben. Schließlich muss bis dahin Moderator Geoff Keighley noch zwei weitere Events planen.Auch Blizzards hauseigene Spielemesse ist in den vergangenen Jahren ausgefallen. 2023 soll die Blizzcon aber laut Blizzard-Präsident Mike Ybarra wieder zurückkehren – in welcher Form auch immer. Details gibt es nämlich bislang keine, aber die sollen schon in naher Zukunft folgen.