Spielkultur: April, April - so verspielt wird der nächste Monat

Meet Your Maker

6. April – Survival & Crafting – PC, PS4, PS5, One, XBS

Everspace 2

6. April – Shooter – PC

The Library of Babel

6. April – Action-Adventure – PC

EA Sports PGA Tour

7. April – Sportspiel – PC, PS5, XBS

Ghostwire: Tokyo

12. April – Action-Adventure – XBS

Minecraft Legends

18. April – Taktik & Strategie – PC, PS4, PS5, One, XBS, Switch

Horizon Forbidden West – Burning Shores DLC

18. April – Action-Adventure – PS5

Stray Blade

20. April – Action-Adventure – PC, PS5, XBS

Tin Hearts

20. April – Adventure – PC, PS4, PS5, One, XBS, Switch, Quest 2

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

21. April – Taktik & Strategie – Switch



Dead Island 2

21. April – Action-Adventure – PC, PS4, PS5, One, XBS

The Last Case of Benedict Fox

27. April – Action-Adventure – PC, XBS

Monster Hunter Rise – Sunbreak DLC

28. April – Action-Adventure – PS4, PS5, One, XBS

Star Wars Jedi: Survivor

28. April – Action-Adventure – PC, PS5, XBS

Wenig Zeit zum Luftholen: Kaum ist der März'sche Megaseller Resident Evil 4 erschienen, kündigt sich ein erstaunlich verspielter April an. Wir fassen für euch zusammen, welche großen und kleinen Must-Haves und Überraschungs-Kandidaten in den nächsten Wochen auf euch warten, bevor dann im Mai schon die große Reise nach Hyrule ansteht. Damit es übersichtlicher wird, haben wir die kommenden April-Games nach dem Release-Termin geordnet. Los geht’s mit…Der experimentelle Mix aus Shooter und Basenbau stammt von den Dead by Daylight -Macher Behaviour Interactive – und sah in den Trailern auch grafisch richtig cool aus. Alle wichtigen Infos haben wir hier für euch zusammengetragen, PlayStation-Plus-Nutzer können übrigens sogar gratis zocken.Der Mix aus Raumschiff-Action und Space-Exploration springt auf dem PC nach einer ausführlichen Testphase endlich aus dem Early Access – freut euch auf Ballereien im Weltall und vielgestaltige Planeten mit Lava und eisblauen Meeren. Und das alles made in Germany.Die interessant aussehende Mischung aus Story-Abenteuer, Platformer und Stealth-Action schickt euch 20.000 Jahre in die Zukunft – mit Pappkarton und Greifhaken schleicht und kämpft man sich durch eine stilsichere 2D-Welt.Endlich wieder Golf von EA! Wer bei diesem Satz hellhörig wird, der kann schon sehr bald in Augusta, St Andrews, Pebble Beach oder Southern Hills mit u.a. Scottie Scheffler, Cameron Champ, Xander Schauffele und Lexi Thompson Golfbälle über den grünen Rasen kloppen.Vor dem Action-Hit Hi-Fi Rush hat das japanische Bethesda-Studio Tango ein geistreiches Action-Abenteuer fabriziert: Ghostwire: Tokyo erschien im letzten Frühjahr nur für die PlayStation, nach einjähriger Wartefrist ist jetzt auch die Xbox dran. Das Spiel macht vom Start weg neugierig und sieht hübsch aus, spielerisch war der Geister-Shooter aus Ego-Sicht aber nur gehobenes Mittelmaß Der Action-Strategie-Ableger zum Welthit steht in den Startlöchern – doch gemessen an den knapp 25 Milliarden verkauften Minecrafts hält sich den Hypometer noch zurück. Eike war nach dem gamescom-Termin eher optimistisch : Die Idee, eine harmonische Oberwelt mit Zombie-Freunden vor Höllen-Minischweinchen zu verteidigen, findet er sympathisch – und auch die Mechaniken, von Basenbau bis Kampfkontrolle, hinterließen einen ausgereiften Eindruck.Blechdino-Jägerin Aloy darf nochmal ran – allerdings nur auf der PlayStation 5. Wir sind natürlich gespannt, was das für die Grafik bedeutet, denn obwohl das Hauptspiel auch für die PS4 kam, war die PS5-Technik schon gigantisch. Stellt euch auf die brennenden Ruinen von Hollywood ein, auf ein opulentes Schlachtengemälde voller Natur und High-Tech – und natürlich auf 1.000 Open-World-Missionen...Schicke Comic-Optik, ein Land voller rätselhafter Ruinen, mächtige Bosse und ein responsives Kampfsystem – die Versprechungen von Stray Blade klingen gut – schon in gut drei Wochen erfahren wir, ob das Abenteuer vom Berliner Point Blank Studio abliefert.Charmant aussehen kann Tin Hearts schon mal – das Rätsel-Adventure mit dem liebenswerten Blech-Look will nebenbei auch eine liebevolle Geschichte erzählen. Wir sind gespannt, wie sehr unsere grauen Zellen gefordert werden, wenn wir die Zeit manipulieren und unsere Mini-Soldaten zum Ausgang lotsen.Kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hatte Nintendo seine Militär-Taktik auf unbestimmte Zeit verschoben – Comic-Look hin oder her. Am 21. April 2023 ist es nun aber soweit und ihr erlebt die von WayForward runderneuerten GBA-Taktik-Gefechte auf der Switch.Was lange währt, wird endlich gut? Vermutlich. Unsere erste News zum Spiel stammt von 2014 (!), nach einer mehr als turbulenten Zeit sprinten die Zombies nun die Zielgerade entlang. Unser Probespiel vor wenigen Wochen verheißt wenig Innovatives, trieft aber vor Blut und mindestens soliden Spielmechaniken. Wer es genauer wissen will, springt zur Vorschau Das hübsche Metroidvania kommt vom polnischen Studio Plot Twist – und versprüht jede Menge Cthulhu-Vibes. Freut euch auf Hopsen und Klettern in 2D sowie Action-Einlagen mit dämonischen Fähigkeiten und Revolverschüssen – an vielen Stellen muss man aber auch nachdenken oder rätselhafte Apparaturen entschlüsseln. Monster Hunter Rise-Tester Boris schnürt schon mal sein Jägerbündel – wer wie er über 100 Stunden in Monster Hunter Rise gesteckt hat, der bekommt Ende April einen gewaltigen Nachschlag serviert.Kommt der Nachfolger vom 80%-Action-Adventure Star Wars Jedi: Fallen Order in Gold-Award-Gefilde? Respawn schickt den Lichtschwert-Schwinger Cal Kestis auf sein zweites Abenteuer – mal schauen, ob der Held diesmal weniger blass bleibt und die von Sekiro inspirierten Kampfmechaniken wieder so gut zünden…