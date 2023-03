Spielkultur: Metacritic wählt den "Publisher des Jahres"

Die stärksten Publisher des Jahres: Das ist Metacritics Top 10

1 – Sony

2 – Paradox Interactive

3 – Activision Blizzard

4 – Focus Entertainment [Arcade Crew, Blackmill, Deck13, DotEmu]

5 – Take-Two [2K, Private Division, Rockstar]

6 – Capcom

7 – Sega [Atlus]

8 – Annapurna Interactive

9 – Humble Games

10 – Devolver Digital

Wie kommt das Ranking zustande?

(1) Durchschnittlicher Metascore für alle im Jahr 2022 veröffentlichten Spiele: 150 mögliche Punkte (vergeben wird das 1,5-fache des durchschnittlichen Metascores)

(2) % der bewerteten Produkte mit guten Bewertungen (Metascore von mindestens 75): 100 mögliche Punkte (z.B.: 80% gut = 80 Punkte)

(3) % der bewerteten Produkte mit schlechten Bewertungen (49 oder weniger; in diesem Fall ist ein geringerer Prozentsatz besser): 100 mögliche Punkte (z. B.: 20% schlecht = 80 Punkte)

(4) Anzahl der "großartigen" Titel (Metascore von 90 oder höher, mind. 7 Bewertungen): Vergeben als 5 Bonuspunkte für jeden einzelnen Titel mit einer Bewertung von 90+

Wie schon in den Vorjahren hatfür das Jahr 2022 dengekürt. Im Rahmen eines eigenen Rankings stellte man die Releases von Sony, Nintendo und Co. gegenüber.Zieht man in Betracht, dass das letzte Jahr aufgrund diverser Verschiebungen, die teilweise bis in das neue Jahr hineinragten, ein besonders aufregender Zeitraum für die Videospielbranche war, ist das aktuelle Ranking gleich doppelt spannend. Die Top 10 hält den einen oder anderen überraschenden Vertreter bereit.Im Ranking , welches Metacritic anhand verschiedener Kriterien, die wir euch später noch einmal genauer vorstellen, festgelegt hat, finden wir die 45 stärksten Publisher der letzten zwölf Monate wieder. Den ersten Platz belegt dabei tatsächlich, dicht gefolgt vonauf dem zweiten und - vergleichsweise überraschend -auf dem dritten Platz:Paradox kann mit einer Reihe von durchweg positiv aufgenommenen, teilweise sogar eher "nischigen" Spielen, seinen Rang rechtfertigen, während Activision Blizzard mit den starken Releases des neuenund der jüngsten Erweiterung von, ebenfalls etwas Aufwind erfahren haben dürfte.Ansonsten zieht sich ein recht gemischtes Bild durch die vorderen zehn Plätze. Focus Entertainment, Take-Two, Capcom, Sega (zu dem auch Atlus zählt), Annapurna, Humble Games und Developer Digital belegen die restlichen sieben. Wer sich nun wundert, wo die anderen namhaften Publisher a laund Co. abgeblieben sind: Die japanische Spieleschmiede schaffte es immerhin noch auf Platz 12,hingegen nicht einmal auf die Liste. Der Grund: Der Windows-Konzern verpasste die geforderte Mindestanzahl vonim letzten Jahr.Natürlich gibt Metacritic uns auch Aufschluss darüber, wie es zu dem Ranking der zehn besten Publisher des letzten Jahres kommt:"Welche Spieleverlage haben 2022 die besten Spiele veröffentlicht? Zum 13. Mal in Folge haben wir 12 Monate Daten durchforstet, um die besten und schlechtesten Spieleverlage des Jahres zu ermitteln, die ausschließlich auf der Qualität ihrer Veröffentlichungen im Jahr 2022 basieren. Verkäufe und Nutzerbewertungen fließen nicht in diese Rangliste ein, sondern nur die Bewertungen der Kritiker (die durch den Metascore für jedes Spiel erfasst werden), um die Leistung zu bewerten.", heißt es. Die Reihenfolge der Publisher basiere demnach auf einem, welches sich, wie schon in den Vorjahren, anhand folgender vier Faktoren berechnen lässt:Zu beachten ist dabei, dass der Metascore-Durchschnitt, also der erste der genannten Faktoren, immer etwas mehr gewichtet wird als die restlichen. Außerdem fließen nur Publisher, die über das letzte Jahr fünf oder mehr verschiedene Titel veröffentlicht haben, in die Bewertung ein., das noch vor einem Jahr auf dem ersten Platz stand, verpasste diese Grenze und konnte den Titel somit nicht verteidigen.seien darüber ausgeschlossen, wie Metacritic verrät.Doch dies könnte sich in diesem Jahr ändern, immerhin stehtbevor, der den Publisher zu neuem Glanz verhelfen soll. Gleichzeitig ist der Release vonLetztes aktuelles Video: Lego Sonic the Hedgehog Green Hill Zone Set