Kurios bis kontrovers: 5 erstaunliche Easter Eggs zum Osterfest

#1 Todesdrohungen von Teddybären in Nicktoons: Attack of the Toybots





Behind the Mr. Huggles box in Nicktoons Attack of the Toybots (Wii) is a hidden message that the player never gets to read. pic.twitter.com/1hLGps1a4u



— Cursed Animated Clips (@CursedAni) March 8, 2020

#2 Tiger Woods 99: South Park-Folge in den Spieldateien sorgt für Skandal

#3 Penisförmige Berge in Mario Kart: Double Dash





Still struggling to believe that this rock on Peach Beach actually exists pic.twitter.com/ovyvvenZWJ



— Xploshi (@Xploshi) August 28, 2020

#4 Ungewolltes Kriegsverbrechen in Among Us





fun fact: after the game got big in 2020 we had to change the colour of the MedBay cross because we apparently violated the Geneva Conventions Act by making it red???? oops pic.twitter.com/7Idvv1sglu



— Among Us (@AmongUsGame) February 1, 2023

#5 Hot Coffee Mini-Spiel in GTA: San Andreas

Während die Vorstellung von einem menschengroßen Hasen passend zum Osterfest in vielen Teilen der Welt dafür sorgt, dass Kinder nach den bunten Eiern suchen, sind es die Spieleentwickler, die uns Gamer auch das restliche Jahr mit ihren Easter Eggs auf Trab halten. Doch nicht immer sind die versteckten Anspielungen, auf die wir auch in unserer Übersicht eingehen, so harmlos wie gedacht. Im Folgenden zeigen wir euch fünf besonders kuriose Easter Eggs, die teilweise sogar harsche Konsequenzen mit sich brachten. Mit dabei: Todesdrohungen, ein äußerst unpassendes Körperteil sowie ein besonders "ausgelassenes" Mini-Spiel.

Meistens denken sich die Entwickler beim Einbauen der Easter Eggs vermutlich nichts Böses. Im Gegenteil: Sie spielen in aller Regel auf Popkultur an oder beziehen sich ganz unverblümt auf ein anderes Videospiel, dem sie mit der kleinen Referenz ihren Respekt zollen wollen. Anders bei den folgenden Easter Eggs, die, gewollt oder ungewollt, für Kontroversen sorgten.

Was sich die Entwickler von Nicktoons: Attack of the Toybots, welches hierzulande unter dem Namen SpongeBob und seine Freunde: Angriff der Spielzeugroboter bekannt ist, wohl dabei gedacht haben, als sie eine ernstzunehmende Todesdrohung im Spiel platzierten? Was zunächst unter der Prämisse, dass es sich bei dem Titel um ein Kinderspiel handelt, unvorstellbar klingt, ist genauso passiert.

In der Spielzeugfabrik finden wir den niedlichen Mr. Huggles, einen rosa Plüschbären, der zunächst einen völlig harmlosen Eindruck macht. Bei genauerer Betrachtung lassen sich jedoch die Worte „Ich überfalle und töte dich. Du wirst nie wieder schlafen. Ich töte deine Eltern" lesen. Ziemlich verstörend, wenn man bedenkt, dass das Spiel in Deutschland mit einer Altersfreigabe ab 6 Jahren erschienen ist.

Wenn ein Easter Egg sogar so weit geht, dass ein Spiel zurückgerufen werden muss, weiß man als Entwickler wohl, dass man es übertrieben hat. Dies trug sich bei Tiger Woods 99 für die PlayStation aber so zu. Auf der Disc des Spiels war eine Datei mit dem Namen „ZZDUMMY" zu finden, hinter der sich eine VHS-Aufnahme der ersten Episode der Satire-Zeichentrickserie South Park verbarg.

Dabei handelte es sich vermutlich um eine Art Platzhalter, der nie gelöscht wurde. Warum auch, immerhin kommt wohl kaum jemand auf die Idee, sich die Dateien auf einer PlayStation-Disc einmal genauer anzusehen. Mitnichten: Eine besonders neugierige Person legte das Spiel spaßeshalber in ein PC-Laufwerk ein, nur um dafür zu sorgen, dass Tiger Woods 99 über 100.000 Mal von EA zurückgerufen werden musste.

Auch bei der Entwicklung von Mario Kart: Double Dash sind die kreativen Köpfe beim Design der Strecke Peach Beach wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen, wenn man bedenkt, dass vor allem Kinder die Zielgruppe des Fun-Racers darstellen dürften.

So findet sich sowohl in dem äußerst populären Gamecube-Ableger, als auch in Mario Kart Wii ein Berg, der optisch stark an das männliche Geschlechtsteil erinnern dürfte. Seine phallische Form trägt ihr Übriges dazu bei, so dass wir uns bis heute Fragen, wie es die Gesteinsformation überhaupt so durch die abschließende Qualitätskontrolle geschafft haben kann…

Rein technisch gesehen vielleicht kein Easter Egg, dennoch kurios genug: Innersloth, die Entwickler des Indie-Juwels Among Us, das 2018 erschien und zu einem millionenfachen Mega-Erfolg in Zeiten der Pandemie avancierte, dürften sich über die Benachrichtigung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ziemlich gewundert haben. Laut jener verstießen sie mit ihrem Spiel nämlich gegen die Genfer Konvention und begangen auf dem Papier so sogar ein Kriegsverbrechen.

Konkret geht es dabei um die Abbildung des Roten Kreuz-Symbols, das für den Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung steht. Es ist nicht, wie von vielen angenommen, mit einem generellen Zeichen für die Gesundheitsversorgung, erste Hilfe oder etwaige medizinische Berufe zu verstehen und darf nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

Dies hatten die Among Us-Macher wohl nicht auf dem Schirm, als sie das Rote Kreuz im Krankenflügel einer ihrer Maps an den Türen anbrachten. Klar, gemeint war hierbei lediglich, dass es sich um den Krankenflügel des Raumschiffs handeln soll. Dennoch: Nachdem die Entwickler darauf hingewiesen wurden, änderten sie die Farbe der Kreuze von Rot zu Grün.

Man kann von Rockstars Grand Theft Auto-Reihe halten, was man will. Selten sorgten Spiele für derartig divergierende Meinungen. Für einen großen Teil der Videospiel-Liebhaber stellt Rockstars fünfter Teil des Action-Adventures, GTA: San Andreas, bis heute einen Meilenstein der Branche dar. Es gibt jedoch auch genügend Gegenstimmen, die sich mit der Gewaltdarstellung der GTA-Spiele bis heute nicht arrangieren können.

Doch die gewaltsamen Akte waren nicht der Grund, warum GTA: San Andreas für einen handfesten Skandal sorgte, sondern ein besonders problematisches „Easter Egg", welches rechtliche Konsequenzen mit sich brachte. Konkret geht es dabei um ein Mini-Spiel, das im letzten Moment für die offizielle Version des Titels gestrichen wurde, aber dennoch in den Spieldateien zu finden war.

Findige Fans stießen natürlich auf die sogenannte Hot Coffee-Mod, die so über einen Umweg spielbar gemacht wurde. Dabei war es möglich, CJs Freundinnen noch auf einen „Kaffee" zu sich nachhause einzuladen. Was dann passierte, überlassen wir allerdings eurer Fantasie. Der Skandal sorgte in den Vereinigten Staaten für Klagen und Sammelklagen, obwohl es das vermeintliche Easter Egg nicht einmal direkt in das fertige Spiel schaffte.