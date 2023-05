Spielkultur: 3 Spiele, die euch auch am Tag der Arbeit mit Freude ins Büro schicken

Zerstörungswahn im Großraumbüro: Good Job!

Release: 26. März 2020

26. März 2020 Plattformen: Nintendo Switch

Nintendo Switch Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro Entwickler: Paladin Studios

Paladin Studios Publisher: Nintendo

Problematisches Praktikum: Going Under

Release: 24. September 2020

24. September 2020 Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro Entwickler: Aggro Crab

Aggro Crab Publisher: Team17 Digital

Nein oder nicht Nein, das ist keine Frage: Say No! More

Release: 9. April 2021

9. April 2021 Plattformen: PC, Nintendo Switch, iOS

PC, Nintendo Switch, iOS Preis: 14,99 Euro

14,99 Euro Entwickler: Studio Fizbin

Studio Fizbin Publisher: Thunderful Publishing

Heute ist der 1. Mai und damit zwar der, aber eben auch ein Feiertag, an dem ihr dem Büro glücklicherweise mal fernbleiben dürft. Wer sein Fernweh nach Kollegengemurmel und Kaffeegeruch nicht unterdrücken kann, findet digital Abhilfe.Denn obwohl Videospiele ja für Freizeitvergnügen stehen, hat sich der ein oder andere Vertreter kurioserweise einausgesucht. So auch die drei Titel auf unserer Liste, bei denen ihr trotz der Räumlichkeiten ordentlich auf den Putz hauen und damit vielleicht endlich mal Fantasien aus eurem Arbeitsalltag ausleben könnt.Das geht schon beilos, denn das chaotische Puzzle-Spiel verlangt von euch Büroaufgaben möglichst effizient und vor allem schnell zu erledigen – ob ihr dabei eineund Reparaturkosten hinterlasst, spielt keine Rolle. Wenn ihr einen Projektor von A nach B bringen sollt, könnt ihr also getrost herumliegende Kabel als Schleuder benutzen und Glaswände in eurem Weg zu Feinstaub verarbeiten.Auch sonst legt Goob Job! wenig Wert darauf, für Ordnung zu sorgen oder Schadensbegrenzung zu betreiben: Der Wasserschlauch zum Blumengießen katapultiert euch quer durch das Großraumbüro und der Kran lässt sich mit etwas Fantasie zur Abrissbirne umfunktionieren. Noch mehr Spaß und Chaos dürfte dann aufkommen, wenn ihr euch dem Bürowahnsinn imzu zweit stellt.Falls ihr schon mal ein Praktikum bei einer jungen, hippen und farbenfrohen Firma gemacht habt, dann wisst ihr sicher, was euch inerwartet: Ganz genau, Dungeons gefüllt mit koffeinsüchtigen Goblins und Bitcoin-farmenden Skeletten! Dasnimmt nämlich spielerisch und optisch Unternehmenskultur von Tech-Giganten auf die Schippe.Dafür verbindet es den, den ihr vermutlich bereits von Google, Slack, Hinge oder anderen Digital-Konzernen kennt, mit Dungeon-Crawler-Gameplay, bei dem ihr ehemalige Tech-Startups zerlegt. Genre-typisch bedeutet der Bildschirmtod natürlich den Neuanfang, permanenter Fortschritt gehört aber zu den Unternehmens-Benefits. Wer nun freiwillig zum Prakikum antreten will: Auf Steam könnt ihr mit einerzu Going Under in den Arbeitsalltag reinschnuppern.Falls ihr eurem Vorgesetzten schon immer mal die Meinung geigen wolltet, aber bisher Angst vor den Konsequenzen hattet, lässt euchdiesen Wunschtraum zumindest digital ausleben. Auch hier schlüpft ihr in die Rolle eines Praktikanten, der das Versprechen deretwas zu wörtlich genommen hat und seinem Vorgesetzen gleich am ersten Arbeitstag ein kräftiges „Nein!“ um die Ohren knallt.Schon bald inspiriert ihr andere Angestellte,und sich nicht alles gefallen zu lassen, stellt die Strukturen und den Status Quo auf den Kopf und sorgt für mehr Gleichberechtigung am Arbeitsplatz. Für Abwechslung sollen die verschiedenen Sprachen und Ausdrücke sorgen, mit denen ihr euer „Nein!“ abfeuern könnt. Dervon Say No! More auf Steam solltet ihr allerdings mit einem herzhaften „Ja!“ begegnen.Wollt ihr euch an eurem freien Tag allerdings lieber in einerals im Großraumbüro befinden, empfehlen wir euch. Dort klären wir, warum die Weltraum-Oper Lichtschwert-Nutzer trotz Performance-Problemen begeistern wird.versorgt euch hingegen mit allen wichtigen Infos, die ihr für den Job als Jedi-Ritter so braucht.