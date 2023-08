Spielkultur: PIXELBUCH huldigt dem Game Boy Advance auf über 300 Seiten

Reise durch die GBA-Welt auf 300 Seiten

Zahlreiche erfolgreiche Nintendo-Serien - wie hier zum Beispiel Metroid - wurden auf dem Game Boy Advance mit populären Spielen fortgeführt.

Im Jahre 2001 hat Nintendo denauf den Markt gebracht und konnte einenfeiern. Mitten in einer Zeit, in der das pixelige Zeitalter eigentlich längst der 3D-Grafik gewichen war, und in einem Jahr, in dem auchund die ersteerschienen, konnte der japanische Spielehersteller einige Perlen für diesen Handheld etablieren.Bis heute hat sich der GBAverkauft und rangiert in den Top 10 der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten – deutlich etwa vor dem NES, deroder dem Sega Mega Drive. Grund genug für die Spielejournalisten Robert Bannert und Thomas Nickel, den Handheld mit ihremzu würdigen.Nachdem sie sich 2019 und 2022 schon dem Super Nintendo undhaben, konzentrieren sich Bannert und Nickel in ihrem neuesten Werk, das seit Ende letzten Jahres vorbestellbar ist, auf den GBA. Auf über 300 hochwertigen Seiten schildern sie im PIXELBUCH ihre Erfahrungen mit der Konsole, illustrierenfür den Handheld und stellen eindrucksvoll dar, warum der Retro-Boom in den letzten Jahren ohne den GBA vielleicht nie stattgefunden hätte.In Screenshots und zahlreichen, extra für das Buch angefertigtenwerden Spiele wie Sword of Mana,, Metroid: Zero Mission,odergenau unter die Lupe genommen, samt Analysen und Hintergrundinfos. „Man bekommt nur einmal die Chance, ein Buch zumüberhaupt zu machen“, so Herausgeber Robert Banner. „Da soll jeder Pixel perfekt sitzen.“Das „Inoffizielle GBA-PIXELBUCH“ kann, wie auch die beiden, auf der Homepage des Verlags elektrospieler bestellt werden. Es kommt voraussichtlich im Septemberund wird vier Wochen später ausgeliefert. Vorbesteller bekommen das Buch im hochwertigen Schuber.