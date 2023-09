Spielkultur: Schauspieler und Synchronsprecher könnten bald bei Videospielen streiken

Videospiel-Streik: Worum geht es der SAG-AFTRA?

Welche Konsequenzen hätte ein Streik?

Mehrere Monate lang haben in Hollywood die Drehbuchautoren gestreikt, aber ein Ende ist in Sicht. Nun könnte aber bald dievon einembetroffen sein, denn diehat von ihren Mitgliedern die entsprechende Erlaubnis bekommen.Dieist eine in den USA ansässige Gewerkschaft, die laut eigenen Angaben die Interessen von über 160.000 Schauspielern, Moderatoren, Synchronsprechern, Autoren, Sängern und vielen weiteren Medienschaffenden vertritt. Aktuelldie SAG-AFTRA mit verschiedenen Publishern neue Verträge für ihre Mitglieder aus, aber die Gespräche ziehen sich in die Länge und eine Einigung steht noch aus. Sollte sich das in nächster Zeit nicht ändern, dann könnte eindie Folge sein.Die SAG-AFTRA und ihre Mitglieder haben für die aktuellen Verhandlungen einiges auf dem Plan, darunter natürlich eineund vertraglich festgelegte. Ein Knackpunkt ist dieses Mal jedoch auch der, vor der sich nicht gerade wenige Synchronsprecher und Schauspieler fürchten. Immerhin ist ihre berufliche Zukunft aufgrund von möglichen KI-Tools, die Stimmen, Gesichter und sogar Bewegungen nachstellen können, bedroht.Teilweise, so warnt Ashley Burch, die Stimme von Aloy aus der-Spielreihe von PlayStation, in einem Statement gegenüber Reuters , könnten Sprecher im schlimmsten Falle die Rechte an ihrer eigenen Stimme oder ihren Bewegungen abtreten. Die SAG-AFTRA will aus diesem Grund über einenverhandeln, damit genau solch ein Fall in naher Zukunft nicht eintritt.Darüber hinaus geht es auch erneut um eine höhere. Von den riesigen Umsätzen und Gewinnen, die die großen Firmen erzielen, sollen nicht nur hochrangige Manager und CEOs profitieren, sondern auch Synchronsprecher und Schauspieler.Ob es zu einem Streik kommt, hängt schlussendlich von den aktuell laufenden Verhandlungen ab. Am Tisch sitzen der SAG-AFTRA gegenüber Vertreter von Activision-Blizzard, Electronic Arts, Disney, Epic Games, Take-Two, Warner Bros. Games und weitere Unternehmen – also die großen und bekannten Publisher, die zahlreiche AAA-Produktionen in Auftrag geben. Sollten die Gespräche scheitern, dann drohen streikende Maßnahmen, für den die Gewerkschaft einealler abgegebenen Mitgliederstimmen erhalten habe.Kommt es tatsächlich zum Streik, dann würden sämtliche Synchronsprecher und Schauspieler, die durch die SAG-AFTRA vertreten werden, entsprechend ihre Arbeit niederlegen. Direkte, die in unmittelbarer Zukunft erscheinen, dürfte das nicht haben. Anders dürfte es bei Produktionen aussehen, die sich derzeit noch inmitten der Entwicklungsarbeit befinden und Motion-Capturing-Aufnahmen oder Sprachaufnahmen noch getätigt werden müssen. In diesem Falle könnte ein monatelanger Streik zuführen.Es ist übrigens nicht der erste Streik seitens der SAG-AFTRA innerhalb der Videospiel-Branche., nachdem Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen gescheitert waren.