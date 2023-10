Spielkultur: 7 Horrorspiele für Halloween, die nicht zu gruselig sind

The Dark Pictures Anothology

Release: 2019-2022

2019-2022 Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Entwickler: Supermassive Games

Supermassive Games Publisher: Bandai Namco

Dead by Daylight

Release: Juni 2016

Juni 2016 Plattform: PC, Mobile, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

PC, Mobile, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Entwickler: Behaviour Interactive

Behaviour Interactive Publisher: Behaviour Interactive

World of Horror

Release: 19. Oktober 2023

19. Oktober 2023 Plattform: PC, PS4, PS5, Nintendo Switch

PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Entwickler: panstasz

panstasz Publisher: Ysbyrd Games, Playism



Das 1-Bit-Adventure World of Horror H.P. Lovecraft inspirierte Story und der an Junji Ito erinnernde Zeichenstil machen das Spiel für Fans unterschiedlichster Horror-Genres interessant.







Das Gameplay teilt sich in unterschiedliche Runs auf. Zu Beginn jedes Durchlaufs bekommt ihr, je nach Schwierigkeitsstufe, mindestens vier Mysterien zugeteilt, die es zu lösen gilt, bevor ihr zuletzt den Dämon selbst konfrontieren müsst. Zwischen Geistern, Zombies, mutierten Tausendfüßlern und mörderischen Wasserleichen ist es eure oberste Priorität, eure Gesundheitswerte über null zu halten und dabei weder den Verstand noch die Hoffnung in das Gute zu verlieren – denn ansonsten ist die ganze Stadt dem Untergang geweiht.



Stilistisch ist World of Horror sehr stark an Adventure-Games aus den 80er Jahren angelehnt. In einer zwei- bis dreifarbigen MS-Paint-Pixellandschaft seid ihr größtenteils auf Text angewiesen. Personen und Orte werden zwar gezeigt, Geschehnisse aber nicht animiert. Dadurch ist das Game zwar extrem atmosphärisch, nach heutigen Standards aber trotz harter Themen und expliziter Darstellungen nicht allzu gruselig.



Hunt: Showdown Release: 27. August 2019

27. August 2019 Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Entwickler: Crytek

Crytek Publisher: Crytek



In Hunt: Showdown PvPvE-Shooter wirft euch auf eine Map, wo ihr Beweise suchen und möglichst schnell den Boss finden müsst. Ihr bahnt euch euren Weg zu den Hinweisen und versucht, dabei möglichst wenig Zombies zu alarmieren, die euch angreifen wollen.







Habt ihr dann, allein oder als Gruppe, den Boss gefunden und niedergestreckt, beginnt der Showdown: Jetzt machen alle anderen auf euch Jagd, um euch zu töten und den Loot selbst einzuheimsen. Euer Ziel ist es, schnell damit aus dem Gebiet zu fliehen. Je nach Modus können Runden aber auch anders ablaufen.



Generell ist Hunt: Showdown eher spannend als gruselig, platziert Spieler aber in einer unheimlichen Atmosphäre. Das von Zombies durchseuchte Louisiana erinnert an viele US-amerikanische Horrorfilme, die Bosse sehen nicht gerade niedlich aus und von den umherstreifenden Monstern werdet ihr bei der Suche nach Hinweisen gelegentlich erschreckt. Definitiv kein lascher Horror, aber auch nicht sonderlich heftig.



Alan Wake 2 Release: 27. Oktober 2023

27. Oktober 2023 Plattform: PC, PS5, Xbox Series X|S

PC, PS5, Xbox Series X|S Entwickler: Remedy Entertainment

Remedy Entertainment Publisher: Epic Games



Der langersehnte zweite Teil des Survival-Horror-Games Alan Wake Taschenlampe, woraufhin sie anfällig für Schusswaffen sind.







Ihr spielt als zwei unterschiedliche Charaktere, die jeweils ihre eigene Geschichte durchlaufen: Zum einen ist da der namensgebende Bestsellerautor Alan Wake. Seit 13 Jahren sitzt er in einem Albtraum-Gefängnis fest, in dem sich all seine Ängste als wahr erweisen. Er tut sein Bestes, sich dem Schrecken zu widersetzen und seine Geschichte fertigzuschreiben – was ihm bisher aber nicht gelungen ist. Auf der anderen Seite steckt die FBI-Agentin Saga Anderson. Sie kommt in die Kleinstadt Bright Falls, um eine Reihe ritueller Morde aufzuklären. Bei ihrer Recherche stößt sie auf Seiten einer Horror-Geschichte, die sich als wahrer entpuppt, als ihr lieb ist.



Eine nach der anderen findet ihr Seiten eines Manuskripts, die euch durch die Story führen Jump-Scares bei



(Sons Of) The Forest Release: 30. April 2018 / 23. Februar 2023

30. April 2018 / 23. Februar 2023 Plattform: PC, Teil 1 auch für PS4

PC, Teil 1 auch für PS4 Entwickler: Endnight Games

The Forest Survival-Horror-Game, bei dem ihr nach einem Flugzeugabsturz allein oder mit Freunden in der Wildnis überleben müsst. Ihr baut euer Lager auf und sammelt Hinweise zum Verbleib eures Sohnes Timmy. Schnell wird euch klar, dass ihr auf der Halbinsel nicht allein zwischen ein paar Tieren lebt – es gibt dort zombieartige Mutanten, die Kannibalismus praktizieren und auch euch verzehren möchten.







Während ihr also Bäume fällt und andere Ressourcen sammelt, greifen euch zwischendurch immer wieder die Kannibalen an. Witziger- (und makaberer-)weise sind diese für euch eine nützliche Nahrungsquelle, da ihr sie zerteilen und ihre Arme und Beine am Feuer braten könnt. Dadurch wechselt das Spiel im Genre von Survival zu Horror und auch die düsteren Höhlen, die ihr spärlich beleuchtet erkundet, können oft gruselig sein.



Vor Kurzem ging der Titel mit Sons Of The Forest Fortsetzung erschien erstmal nur im Early Access Grundgerüst, das der Entwickler Endnight Games nach und nach ausbaut, um in die Fußstapfen seines Vorgängers treten zu können. Hier seid ihr auf einer viermal so großen Karte unterwegs und erlebt eine Story, die ein paar Jahre nach dem ersten Teil spielt. Grafisch aufpoliert bietet euch das Game hier unterschiedliche Wetterszenarien, Jahreszeiten und sogar Schnee. Trotz Early Access feierte der Release riesige Erfolge auf Steam.



The Quarry Release: 10. Juni 2022

10. Juni 2022 Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Entwickler: Supermassive Games

Supermassive Games Publisher: 2K Games



The Quarry interaktiver Film, der auch als inoffizieller Nachfolger des Klassikers Until Dawn gehandelt wird. Ihr kontrolliert die neun Betreuer des Sommercamps Hacket’s Quarry in Upstate New York, die das Camp zum Ende des Sommers ganz für sich haben.







In diesem klassischen Horror-Setting liegen alle Entscheidungen bei euch – jedes noch so kleine Detail kann die Beziehungen zwischen den Charakteren, und damit auch die ganze Story beeinflussen. Die Persönlichkeiten eurer neun Teenager formt ihr durch eure Entscheidungen selbst und auch schnelles Reagieren in Quick-Time-Events treibt die Handlung. 186 mögliche Enden soll es letztendlich geben.



Wenn euch die Anzahl der spielbaren Charaktere zu viel sind oder wenn ihr euch allein schnell gruselt, eignet sich der Couch-Koop perfekt: Bis zu neun Personen können sich hier jeweils ihren Charakter aussuchen. Je nach Szene wird der Controller dann hin und her gereicht, wie es auch in The Dark Pictures Anthology möglich ist. Kein Wunder, da die Spiele vom selben Entwickler stammen. Der Online-Koop funktioniert etwas anders, denn hier werden die anderen in eine Lobby eingeladen. Der Gastgeber spielt, aber bei Entscheidungen dürfen alle abstimmen.



