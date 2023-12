Spielkultur: 5 Cozy Games, die ich 2024 nachholen will

My Time at Sandrock

Release: 2. November 2023

2. November 2023 Plattform: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S

PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S Entwickler: Pathea

Pathea Preis: 34,99 Euro

Spirittea

Release: 13. November 2023

13. November 2023 Plattform: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series

PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series Entwickler: Cheesemaster Games

Cheesemaster Games Preis: 19,99 Euro

Stray Gods - The Roleplaying Musical

Release: 10. August 2023

10. August 2023 Plattform: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Entwickler: Summerfall Studios

Summerfall Studios Preis: 29,99 Euro

Roots of Pacha

Release: 25. April 2023

25. April 2023 Plattform: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series

PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series Entwickler: Soda Den

Soda Den Preis: 24,99 Euro

Mail Time

Release: 27. April 2023

27. April 2023 Plattform: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5

PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 Entwickler: Kela van der Deijl

Kela van der Deijl Preis: 19,99 Euro

Das Jahr 2023, ein wahres Feuerwerk an Videospiel-Neuheiten, war für mich besonders geprägt von der Welt der. Titel wieundwaren meine treuen Begleiter in vielen gemütlichen Stunden, in denen ich in ihre charmanten Welten eintauchte.Dennoch gab es auch Momente, in denen ich mir wünschte, meine Spielzeit auf andere Neuerscheinungen des Jahres ausgedehnt zu haben. Fürsetze ich daher ein paar der aufzuholenden Spiele direkt an den Anfang meiner Liste.Inlandet ihr in einer, wo ihr eure eigene Werkstatt eröffnet. Derzeit spiele ich den Vorgänger, der seit geraumer Zeit auf meiner Liste stand. Jemand schenkte mir das Spiel beim Steam-Wichteln, da es mittlerweile für wenige Euro erhältlich ist, und ich bin direkt kleben geblieben. Nach wenigen Spielstunden ist klar: Der Nachfolger darf in meiner Bibliothek nicht fehlen. „Erfahrene Spieler, die Portia erlebt haben, werden hier alles finden, was sie auch in My Time at Portia interessiert hat, und vieles mehr“, steht in der Steam-Beschreibung.Das Game kombiniert handwerkliche Aktivitäten mit Crafting und sozialen Interaktionen. In Portia ist bereits alles grün und hübsch, in Sandrock liegt es an euch, die Wüstenlandschaft wieder zum Leben zu erwecken. Farming steht hier weniger im Vordergrund als dasZu zahlreichen Nachbarn könnt ihraufbauen, wie es in vielen Cozy Games der Fall ist. Außerdem kann man freundschaftlich gegen sie kämpfen oder sie in Schere-Stein-Papier herausfordern. Kämpfen kann man zusätzlich in der Open World gegen allerlei Tierchen, die eigentlich niedlich aussehen, aber Items droppen, die man nun mal braucht. In der Fortsetzung wirkt das Kampfsystem zudem noch spannender als im ersten Teil.Spirittea erscheint mir wegen des Bezugs auf einen populärenbesonders reizvoll, man betreibt darin nämlich ein. Die Geister sind in Unruhe, was sich auf die Bewohner der einst friedlichen Bergstadt überträgt. Ihr seid auserwählt, könnt die Geister sehen und mit ihnen interagieren. So müsst ihr Ordnung in das Chaos bringen, indem ihr den Wesen helft, sich an ihre vergangenen Leben zu erinnern, was mich sofort anunddenken lässt.Währenddessen kümmert ihr euch in dem öffentlichen Bad um sie und übernehmt Aufgaben wie das Waschen von Handtüchern, Anpassen der Temperatur und Holzhacken. Jeder Geist bringt eigene Vorlieben und Abneigungen mit, weshalb geschicktesgefragt ist, damit ihr sie zufrieden stellt.Der Titel kommt in einerdaher, was dem Ganzen einen besonderen Charme verleiht. Auf den ersten Blick erinnert es somit an, allerdings in einem japanischen Badehaus.Beihandelt es sich um eine, die euch in eine moderne Fantasywelt wirft. Ihr spielt die College-Abbrecherin Grace, die durch die Kraft einer Muse in ein übernatürliches Abenteuer gezogen wird.DasRollenspiel verspricht eine lebendige Geschichte, in der man selbst Entscheidungen trifft und Beziehungen aufbaut. Hinzu kommt eine Prise: Man trifft Götter und Monster, um mit ihnen entweder Allianzen zu schmieden oder sich zu verfeinden. „Eine unwiderstehliche Geschichte der Hoffnung, Selbstfindung und des Beschreitens seines eigenen Weges“, verspricht die Steam-Seite.Im Gameplay steuert man dann Genre-gerecht. Die Songs stammen vom berühmten Komponisten, der unter anderem für die musikalische Untermalung vonundverantwortlich ist.Roots of Pacha spielt in einer, wo ihr ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte aufschlagt. Ihr seid ein Pionier, der die erste Siedlung gründet und eine Gemeinschaft aufbaut. Zusammen mit den NPCs entwickelt ihr Technologien, die euch voranbringen.Das grundlegende Prinzip erinnert an ähnliche Farmsimulationen: Man wird zum Bauern, baut Nahrung an, verarbeitet Material, angelt, betreibt Bergbau in einer Höhle und gestaltet die Umgebung. Zudem könnt ihr wilde Pflanzen entdecken und Bande mit umherstreifenden Tieren knüpfen, die dann bei euch einziehen. Doch hier dreht sich alles um das einzigartige, prähistorische Setting, das den Titel zu einermacht.Ihr legt den, erschafft Kunstwerke und Töpfereien und übt sogar spirituelle Praktiken aus, wie beispielsweise Feste und Rituale zu Ehren der Natur. Durch denkönnt ihr Roots of Pacha auch gemeinsam mit Freunden entdecken – ebenfalls ein großer Pluspunkt.Zu guter Letzt steht das bezauberndeMail Time auf meiner Liste fürs kommende Jahr. Ihr schlüpft in die Rolle eines frischgebackenen Briefträgers, der in einemunterwegs ist. Die Figur trägt einen niedlichen Fliegenpilz-Hut und einen Rucksack voller Post, die es auszuliefern gilt. So begebt ihr euch auf eine Reise, um den Bewohnern des sogenannten Grummelwaldes Freude zu bereiten – in Form von Briefen und Paketen.Der Job führt euch durch viele hübsche Umgebungen, manche davon skurril aussehender als andere. Dabei begegnet ihr laut der Steam-Seite, bei denen es sich um interessante Tierchen handelt; von poetischen Fröschen bis hin zu Punkrock-Spechten. Beim Erkunden klettert ihr zudem Bäume hoch und könnt von oben aus hinabgleiten.Ganzverspricht Mail Time eine entspannte Zeit, die ich besonders an stressigen Tagen gut gebrauchen kann. Außerdem soll es tausende von Anpassungsmöglichkeiten geben, mit denen man der eigenen Kreativität freien Lauf lassen kann.Seit Mitte Dezember ist auf der Nintendo Switch derweil das kostenlose Cozy-MMOverfügbar,- mehr dazu könnt ihr im separaten Artikel nachlesen.