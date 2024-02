Spielkultur: Nur 2% der Videospiele haben LGBTQ-Inhalte

Wird die LGBTQ-Community von der Spielebranche im Stich gelassen?

Ellie und Dina aus The Last of Us Part 2 sind vielleicht eines des bekanntesten homosexuellen Paare in der Videospielwelt.

Gleichgeschlechtliche Romanzen und nicht-binäre Charaktere

In Tell Me Why begleitet ihr Alyson und ihren transgeschlechtlichen Bruder Tyler auf einer emotionalen Reise in deren Heimatstadt.