Amy Hennig – Director und Writer

Erstes Spiel: Electrocop (1989)

Electrocop (1989) bekannt für: Legacy of Kain, Uncharted-Trilogie

Legacy of Kain, Uncharted-Trilogie arbeitet heute an: Marvel 1943: Rise of Hydra





The Happiest of Birthdays to one of the best humans I know, @ToddStashwick! I’ve been lucky to call him my close friend and creative partner for almost 10 years now (time flies, as they say!). We’ve got a few more gray hairs, but we’re still having a blast. Love you, buddy! ❤️ pic.twitter.com/GgkyzPDoFu



— Amy Hennig (@amy_hennig) October 16, 2022

Jen Zee – Art Director

Erstes Spiel: Bastion

bekannt für: Hades

arbeitet heute an: Hades 2





One of my favorite parts of the post-launch period is having the opportunity to sit down and make some art for print! So excited I can finally share this piece featuring the #HadesGame💜Chthonics💜! If interested, you can buy prints here: https://t.co/54b96tdgIG pic.twitter.com/x0ecLZ6FUV



— Jen Zee (@0jenzee0) June 23, 2021

Atsuko Nishida – Grafikerin, Designerin

Erstes Spiel: Pulseman (1994)

Pulseman (1994) bekannt für: Pokémon

Pokémon arbeitet heute an: Pokémon

Aya Kyogoku – Produzentin

Erstes Spiel: deSPIRIA (2000)

deSPIRIA (2000) bekannt für: Animal Crossing: New Horizons

arbeitet heute an: Animal Crossing, Splatoon

Kate Rayner – Technical Director

Erstes Spiel: The Crow: City of Angels (1996)

The Crow: City of Angels (1996) bekannt für: Gears 5

arbeitet heute an: Gears-Franchise