D.I.C.E. Awards: Die Nominierungen für die "Oscars der Spielebranche" stehen fest

We're pleased to share the nominees for our 23rd #DICEAwards! A total of 65 games were nominated this year, led by @ControlRemedy and #DeathStranding w/ 8 each. Join us Feb. 13th w/ hosts, @JessicaChobot and @GameOverGreggy to see the winners! Full list: https://t.co/nGMc2d7nLu pic.twitter.com/IUv0iBw0FZ



— Academy of Interactive Arts & Sciences (@Official_AIAS) January 10, 2020

Die "Award Season" geht auch im Spiele-Bereich weiter: Die Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) hat die Nominierungen für die diesjährigen D.I.C.E. Awards bekannt gegeben. Die oft als "Oscars der Spiele-Branche" bezeichnete Auszeichnung wird zum 23. Mal im Rahmen des D.I.C.E. Summits (Design, Innovate, Communicate, Entertain; #DICE20) am 13. Februar 2020 verliehen; hierzulande: 14. Februar 2019. Die nominierten Spiele wurden von "Expertengruppen" festgelegt. Fortan dürfen die Mitglieder der Academy of Interactive Arts & Sciences über die Gewinner entscheiden (Liste: Awards Peer Panelists ).Für den Hauptpreis "Spiel des Jahres" wurden Control Outer Wilds und Untitled Goose Game nominiert. Im vergangenen Jahr räumte God of War den Hauptpreis ab und gewann in insgesamt neun Kategorien.Die Jury nominierte insgesamt 65 Spiele, die 2019 veröffentlicht wurden, für die Auszeichnungen. Die meisten Nominierungen erhielten Control und Death Stranding (jeweils acht). Disco Elysium und Call of Duty: Modern Warfare können maximal sechs Preise absahnen. Jeweils vier Nominierungen erhielten Outer Wilds und Untitled Goose Game, während A Short Hike, Mortal Kombat 11, Resident Evil 2 (Remake) und Sayonara Wild Hearts jeweils dreimal nominiert wurden.